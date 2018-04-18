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Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 16:17 | Son Güncelleme

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Son dakika habere göre, cinayetin alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı iddia edilirken, Yüksek K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Mehmet Ercan Vuralhan, 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Ankara Milletvekili seçilmiş, 21 Aralık 1987 ile 30 Mart 1989 arasında Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı.

Sirkeci'deki bir kafede oturan 75 yaşındaki Vuralhan, Yüksel K. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaralandı. Son dakika habere göre, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vuralhan, kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şüpheli Yüksel K, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

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MEHMET ERCAN VURALHAN KİMDİR?

Mehmet Ercan Vuralhan; 1943 yılında Malatya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Vuralhan, 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi saflarında Ankara’dan milletvekili seçildi. İkinci Özal Hükümeti’nin Milli Savunma Bakanı oldu.

Sürekli düşmesiyle gündeme gelen ve 38 şehidin can verdiği Casa uçakları ihalesini açan bakan olarak da biliniyor. 2000 yılında Balıkesir Manyas'ta “5 bin konut yaptıracağım” vaadiyle Kor İnşaat' a su basmanı ihalesi verip, firmadan teminat olarak aldığı 1.4 trilyonluk çekle kayıplara karışan bakan, "Dolandırıcılık" ve "Çek Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından aranırken, Florya Atatürk Deniz Köşkü’ndeki TBMM misafirhanesinde kalan bakan olarak siyasi tarihe geçti.

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Polisin tesadüfen Bakırköy'de gözaltına alıp; üzerindeki TBMM kimliğinde isminin "Ercan Vuralhan" olarak geçmesi, tutukluluk kararının ise “Mehmet Ercan Vuralhan” adına olması nedeniyle, serbest bırakılan bakandır.

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