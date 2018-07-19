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Fabrikadan yayılan koku işçileri etkiledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 01:21 | Son Güncelleme

Adana’da yapı kimyasal fabrikası içerisinde yayılan kokudan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırılırken 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fabrikadan yayılan koku işçileri etkiledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan yapı kimyasal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan işçiler koku hissetmeleri üzerine fenalaştılar. Bazıları ise baygınlık geçirdi. Fabrika bekçisi ise durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri koku yüzünden içeri giremedi. Sağlık ekipleri AFAD’dan yardım istedi.

AFAD kısa sürede fabrikaya geldi. AFAD yetkililer, kokudan etkilenen 8 işçiyi çıkarıp ambulanslara bindirdi. AFAD yetkilileri fabrikada yaptığı incelemede herhangi bir gaz kaçağı olmadığını tespit ederken, kokunun nereden geldiğini incelemeye devam ediyor. Kokudan etkilenen 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 8 işçi kokudan etkilenirken, olay yerine sadece 4 ambulans geldi. Her ambulansa 2 işçi yerleştirilerek hastaneye götürülmesi dikkat çekti.

(İHA)

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