Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum

Fatih Portakal'dan muhalefete 'susun' çağrısı geldi. FOX Ana Haber'de konuşan Portakal, muhalefet partilerinin polemik yarattığını söyledi.
İktidarın bu tartışmalardan dolayı önemli konulara odaklanamadığını söyleyen Portakal, 'CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin, Saadet Parti'nin susmasını rica ediyorum. Bakın gereksiz tartışmalar oluyor. Polemik konusu yaratıyorsunuz. Bırakın yaratmayın.' dedi.
Portakal, 'Sizlerden bir yurttaş olarak ricam lütfen susun. İktidar odaklansın. Size cevap verecek gereksiz tartışma konuları yaratmayın.' şeklinde konuştu.
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