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Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:03 | Son Güncelleme

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal yine çok konuşulacak bir yoruma imza attı. İktidarın ekonomiye ve olası savaş ortamına odaklanması gerektiğini söyleyen Fatih Portakal, polemik yarattıklarını söylediği muhalefet partilerine susun çağrısı yaptı.

Fatih Portakal'dan muhalefete 'susun' çağrısı geldi. FOX Ana Haber'de konuşan Portakal, muhalefet partilerinin polemik yarattığını söyledi.

İktidarın bu tartışmalardan dolayı önemli konulara odaklanamadığını söyleyen Portakal, 'CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin, Saadet Parti'nin susmasını rica ediyorum. Bakın gereksiz tartışmalar oluyor. Polemik konusu yaratıyorsunuz. Bırakın yaratmayın.' dedi.

Portakal, 'Sizlerden bir yurttaş olarak ricam lütfen susun. İktidar odaklansın. Size cevap verecek gereksiz tartışma konuları yaratmayın.' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Fox TV muhalefet partileri

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
muhalefetin amacı zaten zarar vermek değil mi ülke menfaatini hangisi düşünüyor hdp yi zaten geç terörist partisi bölücü, chp ve iyi parti sanki aynı merkezden talimatları alıyor gibi söylemleri hep aynı acaba talimatları kimden alıyorlar ! sanatçıların milli duygularla askere moral vermeye gitmesini dahi eleştirenlerin milli duyguları olabileceğini düşünen var mı !
Çocuklarını askere göndermek esas milli duygudur.
@adrese1 Kafaya bak muhalefetin görevi ülkeye zarar vermekmiş fazla yaşamaz bu ot.
@adrese1 Bİ DÜŞÜN AKUPU TALİMATLARI KİMDEN ALIYOR...
@adrese1 Bİ DÜŞÜN AKUPU TALİMATLARI KİMDEN ALIYOR...
bu dallama nin yorumlarina bakinca aklima dusman geliyo iktidari hep kotuleyen karalayan kelimeleri hep son 16 yil bakarsanin
amerikan sözcüsü kafasını bir yere çarpmış
adam harika bir adam... nedense yandaşlar hükümeti sevmeyen herkezi vatan hayini olarak görüyorlar .. bir tek kendilerini vatan sever görüyorlar. yaptıkları çok yanlış....
birazda kendine sus desen keske gercekten abarttin.
Dolar dun 4.20 ye dayandı. Benzine 30 kurus zam geldi. Yandaş haber sitelerinde bir tane haber yok.Yandaş medya uganda kanalı gibi. Makarna cumhuriyeri olduk iyice. Ustune haber yapmıslar "Enerjide dunyaya parmak ısırtacaz" diye. 2 lıraya alıp 6 lıraya satıyon . parmak ısırırlar tabi orda yapsan bunu kıyamet kopar. Fatih artık parmakla sayılır cesur gazeteciler arasında. ( hapiste olmayanlar arasında ) Bişey soylesen bolucu, fetocu oluyosun. Bırakın bu işleri gemi batıyor .Acın gozunuzude onlem alın. Aklı basında adam yokmu yonetimde ALOOOOO
Sn.Portakal normal bir hükümet olsaydı ben de sana katılırdım. Ancak bu hükümet sadece vatandaşa nasıl daha çok yüklenebilirim, nasıl yandaşlarıma daha çok iş ve para aktarabilirim ve en önmelisi de nasıl eder de koltuğu bırakmam konularına odaklanmaktan ,başka her konuyu boşlamış durumda. Onun için de muhalefet ister istemez eleştiriyor. Kaldı ki karşı taraf bırakın eleştiriyi küfüre varan hakaretlerle saldırıyor. Elbette muhalefet de susmayarak savunma yapıyor,yalan ve yanlışları düzeltiyor. Keşke dediğiniz gibi memleket ve millet sorunlarına odaklanan bir hükümetimiz olsaydı...
ne o fatih portakal iktidar senin de mi kulağını çekti
Doğru söylemiş
bozuk saat bile günde bir doğruyu gösterirmiş ;))
BOZUK SAAT BİLE GÜNDE 2 KEZ DOĞRU GÖSTERİRMİŞ ETTİ 1
ŞUNU DİYEBİLİYOR MUSUN İNGİLTERE NİN SURİYE DE NE İŞİ VAR hadi hadi
Iktidar ABD emir almadan yolda yuruyemez bopcular gobekten ABD ve PAPA ya bagli
akp li arkadaşlar yahu madem hdp teröris bunu böyle kabul ediyorsunuz kapatsanıza arkadaşım partiyi hala niye devletin kesesinden bizim cebimizden maaş alıyor bunlar hazine yardımı niye alıyorlar kapatın hadi ne bekliyorsunuz
Fatih Portakal ne oldu sana böyle. muhalefet susacaksa kendinden başla...
Lütfen sağ kameraya bakın fatih portakal kargalar gülüyor size!!
Muhalefetin gereksiz tartışma ve polemik çıkardığını ve hükümetin işini yapmasına engel olduğunun en bariz ve somut göstergesini dillendirmis. Biz biliyordukta artık kendileri de sıkılmış ve anlamış ne mutlu
noldu korktunmu portakal bütün dünya ya dikiliriz akdeniz de doğal gazı neden demiyon beynin yokmu neden şimdi diye kendine düşünmüyon derdimiz dolar mı işşşizlikmiş dertpetrol enerji abd ruşya almanya ingiltere france burdayken neyin peşindeşin
parti kur oy verelim.ağzına sağlık. sanatçılar afrine gitmiş diye saçma sapan bir konuyu 1 haftadır tartışıyorlar. ya ekonomi ne durumda yani başımızda büyük bir savaş oldu olacak muhalefetin eleştirdiği konulara bak....
EKRANDA EN ÇOK KONUŞAN VE HAKARET EDEN KİM ACABA? KİM SATAŞIYOR KİM KARŞILIK VERİYOR ACABA? İNCELEMEK LAZIM.
bu günlerde iç çatışmalar gereksiz değil mi ha yanlışı olabilir not alırsınız seçimde hesabını sorarsınız ama şu anda ülkemizi bırakın bölge zor durumda bize de sıçraması an meselesi o yüzden TBMM ayrı siyasi partiler gibi değilde ülkesini müdafaa eden bir meclis gibi birleşip aynı görüşü paylaşmayı bilmelidir bu zamanlarda ha onlar için partilerinin ayakta kalması önemli olabilir ama ben sıradan insanların böyle düşünmediğini söyleyebilirim halk için ülke her şeyden önce gelir o yüzden ülkenin selameti için birleşmeliler şu anda siyasetin zamanı değil
bozuk saat misali...
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