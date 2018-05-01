Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Başbakan Binali yıldırım, dünkü Bakanlar Toplantısı sonrası emeklilerden öğrencilere, vergi borcu olandan imar affı bekleyenlere kadar milyonlarca vatandaşa müjde üstüne müjde vermişti.
Birkaç gündür ekranlardan uzak olan Foz Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, bu akşamki bültende Başbakan'ın müjdelerini teker teker masaya yatırdı.
"BUNLAR SİZİ HAKKINIZ, LÜTUF DEĞİL"
Başbakan Yıldırım'ın "Emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında birerkez olmak üzere yılda iki kez ikramiye verilecek" açıklamasını haberleştiren ve vatandaşa mikrofon tutan Portakal, röportajların ardından bu müjdelere sert çıktı.
Hükümetin verdiği bu müjdelerin lütuf olmadığını, 16 yıllık kötü yönetimin sonucu vermek zorunda kalınan haklar olduğunu belirten Portakal, vatandaşa bir de çağrı yaptı: Bunlar sizin hakkınız olduğu için verildi. Ama kime oy vereceğiniz tamamen siz kalmış. Oy sizin kutsalınız"
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!
İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!
Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum