Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Başbakan Binali yıldırım, dünkü Bakanlar Toplantısı sonrası emeklilerden öğrencilere, vergi borcu olandan imar affı bekleyenlere kadar milyonlarca vatandaşa müjde üstüne müjde vermişti.

Birkaç gündür ekranlardan uzak olan Foz Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, bu akşamki bültende Başbakan'ın müjdelerini teker teker masaya yatırdı.

"BUNLAR SİZİ HAKKINIZ, LÜTUF DEĞİL"

Başbakan Yıldırım'ın "Emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında birerkez olmak üzere yılda iki kez ikramiye verilecek" açıklamasını haberleştiren ve vatandaşa mikrofon tutan Portakal, röportajların ardından bu müjdelere sert çıktı.

Hükümetin verdiği bu müjdelerin lütuf olmadığını, 16 yıllık kötü yönetimin sonucu vermek zorunda kalınan haklar olduğunu belirten Portakal, vatandaşa bir de çağrı yaptı: Bunlar sizin hakkınız olduğu için verildi. Ama kime oy vereceğiniz tamamen siz kalmış. Oy sizin kutsalınız"

