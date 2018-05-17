Fatih Portakal'dan gazeteci Ahmet Hakan'a çok sert Barış Atay tepkisi

Ahmet Hakan'ın hedef gösteren bir yazı yazdığını belirten Portakal, "İnsanları yazmasının önüne engel olabilmek için yıldırmaya çalışıyorlar. İnsanları yazmamaları için korkutmaya çalışıyorlar. Aba altından sopa gösteriyorlar. Ben mesajı okudum hakaret yok, hiçbir şey yok. Sadece düşüncesini yazıya ifade etmiş bir kişiden bahsediyoruz. Bir gazeteci tarafından hedefe konmuş bir kişiden bahsediyoruz. Ve bu kişi gözaltına alındı. Yani korkutamazsınız bu devirde insanları yıldıramazsınız, özgür beyinlere kelepçe takamazsınız! Sadece yaptım, yaptım zannedersiniz..." tepkisinde bulundu.

BARIŞ ATAY GECE YARISI SERBEST BIRAKILDI

‘Tekmeci müşavir’ Yusuf Yerkel’in ‘özrü’nden sonra yaptığı açıklamalardan sonra sabah saatlerinde gözaltına alınan oyuncu Barış Atay geceyarısı serbest bırakıldı.

