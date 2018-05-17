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Fatih Portakal'dan gazeteci Ahmet Hakan'a çok sert Barış Atay tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Fox Tv Anahaber sunucusu Fatih Portakal, oyuncu Barış Atay için muhalefete 'Haddini bildirin' çağrısında bulunan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a sert tepki gösterdi.

Ahmet Hakan'ın hedef gösteren bir yazı yazdığını belirten Portakal, "İnsanları yazmasının önüne engel olabilmek için yıldırmaya çalışıyorlar. İnsanları yazmamaları için korkutmaya çalışıyorlar. Aba altından sopa gösteriyorlar. Ben mesajı okudum hakaret yok, hiçbir şey yok. Sadece düşüncesini yazıya ifade etmiş bir kişiden bahsediyoruz. Bir gazeteci tarafından hedefe konmuş bir kişiden bahsediyoruz. Ve bu kişi gözaltına alındı. Yani korkutamazsınız bu devirde insanları yıldıramazsınız, özgür beyinlere kelepçe takamazsınız! Sadece yaptım, yaptım zannedersiniz..." tepkisinde bulundu.

BARIŞ ATAY GECE YARISI SERBEST BIRAKILDI

‘Tekmeci müşavir’ Yusuf Yerkel’in ‘özrü’nden sonra yaptığı açıklamalardan sonra sabah saatlerinde gözaltına alınan oyuncu Barış Atay geceyarısı serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Ahmet Hakan barış atay Fox TV

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