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Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimine saatler kala FOX Tv haber spikeri Fatih Portakal sosyal medya kanalı Twitter'dan bir mesaj paylaşarak, "Oyumun rengi hazır. Her değişimin yeni bir umut ve heyecan getireceğini düşünüyorum" diye yazdı.

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi ile ilgili bir mesaj daha geldi. Görüşlerini sık sık sosyal medyadan dile getiren Portakal, bu kez de Muharrem İnce'nin Maltepe mitinginden hemen sonra "24 Haziran’da oyumun rengi hazır." paylaşımında bulundu.

İşte Portakal'ın o tweeti;

24 Haziran’da oyumun rengi hazır. Kim ve kimlere oyumu vereceğimi bilerek sandık başında olacağım. Her değişimin yeni bir umut ve heyecan getireceğini düşünüyorum. Ya siz?

df

Portakal daha önce de, "Dip dalgası demiyorum, denecekse bir şey onun adı halk dalgasıdır. 24 Haziran’da sandığa gidip, halk dalgasının içinde bir çırpıntı olacağım. Yeni hikayesi olamayanlara inat #değişimumuttur" tweetini atmıştı.

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