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FETÖ zanlısının su dolu çukura attığı telefon bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Adana'da, FETÖ/PDY üyelerinin gizlendiği "gaybubet evi"ne düzenlenen operasyonda tutuklanan zanlının, polisi görünce su dolu inşaat çukuruna attığı telefon bulunarak incelemeye alındı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının saklandığı "gaybubet evi"ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının, polisi görünce su dolu inşaat temel çukuruna attığı telefon bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine 12 Nisan'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan K.E, H.S, M.Ö, E.G, M.Y. ve Ç.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Polis, operasyon sırasında bir kişinin balkondan yan tarafındaki inşaat temeli için açılan ve içine su dolan çukura bir şey attığını fark etmişti.

Suyun boşaltılmasının ardından çukurda bir cep telefonu bulundu. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cep telefonu incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Zanlılardan M.Y'nin parmak izine rastlanan cep telefonunda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince Pınar Mahallesi'ndeki örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese 12 Nisan'da düzenlenen operasyonda 1,5 yıldır aranan zanlılar K.E, H.S, M.Ö, E.G, M.Y. ve Ç.C. yakalanmıştı.

Zanlıların aktif şekilde örgüt faaliyeti yürütmeye devam ettikleri, FETÖ/PDY’den gözaltına alındıktan sonra açığa alınan mensuplarına destek sağladıkları, başta askeri yapılanma alanında olmak üzere örgütü tekrar toparlamak için çalışmalar yürüttükleri öne sürülmüştü.

Adresteki aramada, çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve pasaportun yanı sıra 84 bin lira ele geçirilmişti. Zanlılar arasındaki K.E'nin, askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerden sorumlu abilerin sorumlusu olduğu ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in "bahçıvan" diye adlandırdığı görevi yaptığı iddia edilmişti.

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