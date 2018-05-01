FETÖ zanlısının su dolu çukura attığı telefon bulundu

Suyun boşaltılmasının ardından çukurda bir cep telefonu bulundu. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cep telefonu incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis, operasyon sırasında bir kişinin balkondan yan tarafındaki inşaat temeli için açılan ve içine su dolan çukura bir şey attığını fark etmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine 12 Nisan'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan K.E, H.S, M.Ö, E.G, M.Y. ve Ç.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince Pınar Mahallesi'ndeki örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese 12 Nisan'da düzenlenen operasyonda 1,5 yıldır aranan zanlılar K.E, H.S, M.Ö, E.G, M.Y. ve Ç.C. yakalanmıştı.

Zanlıların aktif şekilde örgüt faaliyeti yürütmeye devam ettikleri, FETÖ/PDY’den gözaltına alındıktan sonra açığa alınan mensuplarına destek sağladıkları, başta askeri yapılanma alanında olmak üzere örgütü tekrar toparlamak için çalışmalar yürüttükleri öne sürülmüştü.

Adresteki aramada, çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve pasaportun yanı sıra 84 bin lira ele geçirilmişti. Zanlılar arasındaki K.E'nin, askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerden sorumlu abilerin sorumlusu olduğu ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in "bahçıvan" diye adlandırdığı görevi yaptığı iddia edilmişti.

