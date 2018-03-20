Filistin Toprak Günü

Filistin'in Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Günü münasebetiyle Filistin kültürüne ait ürünlerin ve yiyeceklerin sunulduğu sergi açıldı.
Gazze Belediyesine ait Sanat ve Zanaat Köyü isimli merkezde Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen sergide, el işleri, kanaviçe işlemeli elbiseler, tablolar, ev eşyaları, ahşap ürünler, takılar ve Filistin mutfağının bazı örnekleri sunuldu.
Serginin 3 gün süreceği belirtildi.
AA muhabirine konuşan Sanat ve Zanaat Köyü Müdürü Nihad Şegele, bu sergiyi Filistin kültürünün varlığını dünyaya göstermek için açtıklarını ifade etti.
Şegele, sergi sayesinde tüm dünyaya Filistin kimliğini gösterdiklerini söyleyerek, geleneksel mirasın bu kimliğin en önemli bir parçası olduğunu vurguladı.
İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.
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