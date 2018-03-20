HABER

Filistin Toprak Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

Gazze'de Toprak Günü münasebetiyle sergi açıldı

Filistin'in Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Günü münasebetiyle Filistin kültürüne ait ürünlerin ve yiyeceklerin sunulduğu sergi açıldı.

Gazze Belediyesine ait Sanat ve Zanaat Köyü isimli merkezde Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen sergide, el işleri, kanaviçe işlemeli elbiseler, tablolar, ev eşyaları, ahşap ürünler, takılar ve Filistin mutfağının bazı örnekleri sunuldu.

Serginin 3 gün süreceği belirtildi.

AA muhabirine konuşan Sanat ve Zanaat Köyü Müdürü Nihad Şegele, bu sergiyi Filistin kültürünün varlığını dünyaya göstermek için açtıklarını ifade etti.

Şegele, sergi sayesinde tüm dünyaya Filistin kimliğini gösterdiklerini söyleyerek, geleneksel mirasın bu kimliğin en önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.

Çok ağır sözler: İt oğlu itÇok ağır sözler: İt oğlu it
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Mart Filistin Gazze Nihad Şegele Sanat ve Zanaat Köyü toprak günü

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Yerel seçimde de ittifak olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika: Yerel seçimde de ittifak olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

21 Mart ekinoks nedir? Nevruz'un kutlandığı baharın başlangıcı gerçekten de 21 Mart Ekinoks mu?

21 Mart ekinoks nedir? Nevruz'un kutlandığı baharın başlangıcı gerçekten de 21 Mart Ekinoks mu?

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Milli Takım formaları tanıtıldı! Mehmet Demirkol yeni formaları nasıl buldu?

Milli Takım formaları tanıtıldı! Mehmet Demirkol yeni formaları nasıl buldu?

İBB Başkanı Uysal'dan tepki çeken sözlerine açıklama! Kendisini böyle savundu!

İBB Başkanı Uysal'dan tepki çeken sözlerine açıklama! Kendisini böyle savundu!

İran sınırında korkunç görüntü

İran sınırında korkunç görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.