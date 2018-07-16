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Fotoğraflar // Köprüye yürümek isteyenlere polis izin vermedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

- KÖPRÜYE YÜRÜMEK İSTEYENLERE POLİS İZİN VERMEDİ   Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK-Foto Muhabiri Akın Çeliktaş / İstanbul DHA 15 Temmuz anmasının ardından alanda bulunanlardan bazıları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyerek Avrupa yakasına geçmek istedi.

Fotoğraflar // Köprüye yürümek isteyenlere polis izin vermedi

- KÖPRÜYE YÜRÜMEK İSTEYENLERE POLİS İZİN VERMEDİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK-Foto Muhabiri Akın Çeliktaş / İstanbul DHA

15 Temmuz anmasının ardından alanda bulunanlardan bazıları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyerek Avrupa yakasına geçmek istedi. Ancak polis kalabalığa engel oldu. Polis, köprünün statiğinin uygun olmadığını belirterek yürümek isteyenleri uyardı. Burada yaklaşık yarım saat bekleyen kalabalık yürümekten vazgeçerek ayrıldı.

Fotoğraflar // Köprüye yürümek isteyenlere polis izin vermediFotoğraflar // Köprüye yürümek isteyenlere polis izin vermediFotoğraflar // Köprüye yürümek isteyenlere polis izin vermediFotoğraflar // Köprüye yürümek isteyenlere polis izin vermedi

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