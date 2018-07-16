Fotoğraflar // Köprüye yürümek isteyenlere polis izin vermedi

- KÖPRÜYE YÜRÜMEK İSTEYENLERE POLİS İZİN VERMEDİ
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK-Foto Muhabiri Akın Çeliktaş / İstanbul DHA
15 Temmuz anmasının ardından alanda bulunanlardan bazıları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyerek Avrupa yakasına geçmek istedi. Ancak polis kalabalığa engel oldu. Polis, köprünün statiğinin uygun olmadığını belirterek yürümek isteyenleri uyardı. Burada yaklaşık yarım saat bekleyen kalabalık yürümekten vazgeçerek ayrıldı.
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