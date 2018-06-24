HABER

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:24 | Son Güncelleme

Fox TV canlı yayın bağlantısı ile 24 Haziran seçimlerini online olarak takip edebilirsiniz. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımı başladı. Ve sandıkların açılmasıyla seçime dair bilgiler gelmeye başladı. Seçim sonuçlarını canlı olarak takip etmek isteyenler Fox TV canlı yayını aramaya başladılar. İşte Fox TV canlı yayını ve anlık 24 Haziran seçim sonuçları...

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı. Yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı. Sandıkların açılması ile sonuçlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Fox TV canlı yayını ile seçim sonuçlarını takip etmek isteyenler için online canlı yayın bağlantısı haberimizde. Aşağıdaki link ile 24 Haziran seçim sonuçlarını Fox TV'den canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

FOX TV CANLI YAYINI

24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI

2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonuçları2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi. Seçimde, yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğün kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran'da tamamlandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, bugün saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.

Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabilecek.

Yurt dışı oyları
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmenin, 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi, 19 Haziran'da sona erdi. Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında toplam 1 milyon 486 bin 532 seçmen oyunu kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri, bugün saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunda saklanan oylar, bugün tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

Cumhurbaşkanı adayları
Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarışacak. AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak.

İttifaklar
Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullanacak. Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girecek.

Siyasi partilerin ittifak yaparak, seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AK Parti ve MHP "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise "Millet İttifakı" adı altına oy pusulasında yer alacak.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!
Trakya'da seçim (6)Trakya'da seçim (6)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fox TV canlı yayın seçim sonuçları 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

İlginizi Çekebilir

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Canlı seçim sonuçları merak ediliyor!

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Canlı seçim sonuçları merak ediliyor!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.