Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı. Yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı. Sandıkların açılması ile sonuçlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Fox TV canlı yayını ile seçim sonuçlarını takip etmek isteyenler için online canlı yayın bağlantısı haberimizde. Aşağıdaki link ile 24 Haziran seçim sonuçlarını Fox TV'den canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi. Seçimde, yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğün kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran'da tamamlandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, bugün saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.
Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabilecek.
Yurt dışı oyları
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmenin, 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi, 19 Haziran'da sona erdi. Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında toplam 1 milyon 486 bin 532 seçmen oyunu kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri, bugün saat 17.00'ye kadar sürecek.
Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunda saklanan oylar, bugün tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.
Cumhurbaşkanı adayları
Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarışacak. AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.
Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak.
İttifaklar
Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullanacak. Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girecek.
Siyasi partilerin ittifak yaparak, seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AK Parti ve MHP "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise "Millet İttifakı" adı altına oy pusulasında yer alacak.
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