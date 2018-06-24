Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı. Yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı. Sandıkların açılması ile sonuçlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Fox TV canlı yayını ile seçim sonuçlarını takip etmek isteyenler için online canlı yayın bağlantısı haberimizde. Aşağıdaki link ile 24 Haziran seçim sonuçlarını Fox TV'den canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. FOX TV CANLI YAYINI 24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonuçları Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi. Seçimde, yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğün kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran'da tamamlandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, bugün saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.

Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabilecek. Yurt dışı oyları

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmenin, 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi, 19 Haziran'da sona erdi. Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında toplam 1 milyon 486 bin 532 seçmen oyunu kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri, bugün saat 17.00'ye kadar sürecek. Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunda saklanan oylar, bugün tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.