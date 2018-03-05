Fransa'da sokakta tacize para cezası geliyor

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, kadınları sokakta taciz eden kişilere para cezası getirilmesi için hükümet olarak bir çalışma başlattıklarını ve gelecek aylarda bir yasa çıkarılacağını belirtti.
Collomb, şiddete maruz kalan kadınlar hakkında düzenlenen bir toplantının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, polislerin kadınları sokakta taciz eden kişilere kolaylıkla para cezası uygulaması için gelecek aylarda bir yasa çıkaracağını ifade etti.
Kadınları sokakta taciz eden kişilere 90 ila 750 avro arasında para cezası uygulamayı öngördüklerini açıklayan Collomb, çocuklara tecavüz olaylarında ise cezanın 20 yıl hapisten 30 yıla çıkarılmasını planladıklarını dile getirdi.
Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Bakan Marlene Schiappa ve Adalet Bakanı Nicole Belloubet, geçen ay İçişleri Bakanlığı'na taciz ve tecavüz olayları ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bir rapor sunmuştu.
Opinionway kamuoyu araştırma şirketinin geçen ay yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 68'i kadınların sokakta taciz eden kişilere para cezası uygulanmasını istiyor.
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