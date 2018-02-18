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Fransızca başlayıp Türkçe bitirdiği konuşması sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 13:02 | Son Güncelleme

Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür sosyal medyada fenomen haline geldi. Ömür, kadının toplumda yer alması ve aile içinde söz hakkı olması için tıbbi bitkiler üzerine dernek kurduklarını belirtip derneğin hikâyesini anlatıyor

Fransızca başlayıp Türkçe bitirdiği konuşması sosyal medyayı salladı

Başında pembe mavi bir yazma. Kınalı elleriyle uyum içindeki kırmızı kazağının üzerindeki yeleğiyle bir telefon kamerasına konuşuyor 46 yaşındaki Zümran Ömür. Konuşmasına Fransızca kendini tanıtarak başlıyor, Türkçe devam ediyor.

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Kadının toplumda yer alması ve aile içinde söz hakkı olması için tıbbi bitkiler üzerine dernek kurduklarını belirtip derneğin hikâyesini anlatıyor. Konuşması bitince de bir alkış sesi duyuluyor.

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‘ÜRETMEYEN TOPLUM YOK OLMAYA MAHKÛMDUR’

Büyük ilgi gören o videonun kahramanı olan Zümran Ömür, Kars’ın Selim İlçesi’nde dünyaya geldi. İlkokul 5’ten sonra okumadı ve 11 yaşında okulu bıraktı. 13 yaşında görücü usulü ile bir akrabasıyla evlendi. Henüz 15’indeydi. Kocasıyla birbirlerini çok sevdiler. 3 oğlu oldu ancak erken evliliğe karşı.

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Gazete Habertürk'ün haberine göre Zümran Ömür, Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı... Dernek tıbbi bitkiler üzerine faaliyet gösteriyor. “Köyümüzde 650 tür bitki çeşitliliği var ve biz bunun farkına vardık” diyen Ömür, çalışmalarını şöyle anlattı: “2007’de derneğimizi kurduk. 45 kadın, 15 erkek üyemiz var. 35 tür tıbbi bitki öğrendik. Bunlar için kurutma atölyeleri kurduk. Nasıl toplanacağını, nasıl kurutulacağını öğrendik. Fransızca kursu gördük, dil öğrendik. Eko turizme başladık. Üretmeyen toplum yok olmaya mahkûmdur. Hem üretip hem tüketmek için de burada kadınlar olarak çalışmalarımızı sergiliyoruz.”

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Köydeki kadınların kendini ifade etmekte yaşadığı zorlukları anlatan Ömür, “Her kadın kendi ailesini ayakta tutarsa Türkiye iyi yerlere gelir. Doğru düzgün erkek çocuk yetiştirelim. Ayakları üzerinde durabilen kız çocukları yetiştirelim. Kimse ‘Ev kadınıyım’ diye eve girmesin. Gerekirse evde örgü örsün ama para kazansın. Ayakları üzerinde dursun” mesajı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fransızca Türkçe sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
kadının toplumda yeri yoktur
esprimi yaptın gerizekalı..
"Doğru düzgün erkek çocuk yetiştirelim." diyor. Bence sen doğru dürüst kız çocukları da yetiştir ve el kadar erkek çocuklarınızın psikolojisini bozmayın kendi ezbere, aptalca kaygılarınız yüzünden. kız çocukları melek olarak doğuyor değil mi?
olum siz nasıl ürüyonuz..imam hatip mezunusun demi embesil..
İŞTE BİR TÜRK KADINI MŞLLH
baştakiler ibret alsın, helal be teyzecim sana
Olanaklarını böyle topluma yararlı işlere dönüştüren kadınları çok takdir ediyorum. Erkek çocuklarımızı da,kız çocukarımızı da iyi yetişirmeliyiz ki anne olan kızlarımız kendisi ve toplm için eğitimli , bilinçli evlatlar yetiştirsinler.
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