Furkan Vakfı'nda büyük vurgun!

'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet güçlerinin vakfa ait yurt ve binalarda yaptıkları aramalarda önemli deliller elde edildi.
RESMİ BEYAN 20, YASA DIŞI 3 MİLYON LİRA
Yapılan aramalarda, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce verilen yardım toplama makbuzlarının dışında vakıf üyelerinin bastırdığı sahte makbuzlar ele geçirildi. Elde edilen sahte makbuzlarla nakit, kurban, dergi, sucuk, takvim, CD ve adak başlıkları altında kayıt dışı yardım topladıkları belirlendi. Vakfın, göstermelik olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları makbuzla resmi olarak 2016’da sadece 20 lira yardım topladıklarını kayda alıp beyan ettikleri ancak kendi bastırdıkları sahte makbuzların yapılan incelemesinde 3 milyon lirayı aşkın para ve yardım topladıkları saptandı. Şüphelilerin, Türk lirasının yanı sıra Euro, Pound, Danimarka Kronu ve altın olarak da bağış topladıkları tespit edildi.
PARANIN NEREYE HARCANDIĞI TESPİT EDİLEMEDİ
Öğrenci yurtlarında kullanılmak üzere sahte makbuzlarla sağladıkları kayıt dışı paranın nereye harcandığı tespit edilemezken, vakfın diğer şubelerinde yapılan aramalarda da bu rakamın artabileceği bildirildi.
Ayrıca, şüpheli vakıf üyelerinin, yine sahte makbuzlarla Kurban Bayramında topladıkları kurban ve etleri sucuk yaptırıp satarak örgüte yasa dışı gelir elde ettikleri belirlendi.
İHA
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