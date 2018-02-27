HABER

Furkan Vakfı'nda büyük vurgun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 10:31 | Son Güncelleme

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un da bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanması ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli detaylar ortaya çıktı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, bastırdıkları sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın kayıt dışı para ve yardım topladıkları tespit edildi.

'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet güçlerinin vakfa ait yurt ve binalarda yaptıkları aramalarda önemli deliller elde edildi.

RESMİ BEYAN 20, YASA DIŞI 3 MİLYON LİRA

Yapılan aramalarda, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce verilen yardım toplama makbuzlarının dışında vakıf üyelerinin bastırdığı sahte makbuzlar ele geçirildi. Elde edilen sahte makbuzlarla nakit, kurban, dergi, sucuk, takvim, CD ve adak başlıkları altında kayıt dışı yardım topladıkları belirlendi. Vakfın, göstermelik olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları makbuzla resmi olarak 2016’da sadece 20 lira yardım topladıklarını kayda alıp beyan ettikleri ancak kendi bastırdıkları sahte makbuzların yapılan incelemesinde 3 milyon lirayı aşkın para ve yardım topladıkları saptandı. Şüphelilerin, Türk lirasının yanı sıra Euro, Pound, Danimarka Kronu ve altın olarak da bağış topladıkları tespit edildi.

PARANIN NEREYE HARCANDIĞI TESPİT EDİLEMEDİ

Öğrenci yurtlarında kullanılmak üzere sahte makbuzlarla sağladıkları kayıt dışı paranın nereye harcandığı tespit edilemezken, vakfın diğer şubelerinde yapılan aramalarda da bu rakamın artabileceği bildirildi.

Ayrıca, şüpheli vakıf üyelerinin, yine sahte makbuzlarla Kurban Bayramında topladıkları kurban ve etleri sucuk yaptırıp satarak örgüte yasa dışı gelir elde ettikleri belirlendi.

İHA

Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı!Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı!
Furkan Vakfı hakkında şok iddiaFurkan Vakfı hakkında şok iddia
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a büyük şok!Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a büyük şok!
Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!
AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
furkan vakfı Alparslan Kuytul dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

İlginizi Çekebilir

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi

Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi

Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?

Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?

Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunda kar için tarih verildi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunda kar için tarih verildi

Okuyucu Yorumları 25 yorum
RAHMETLİK ATATÜRK BOŞUNA BU DİN TÜCCARLARINA SAVAŞ AÇMADI .....
@hatamiti Keşke alkol ve kadın tüccarlarına da savaş açılsaymış..
@benomi kadın tüccarı ile ne alakası var Milli mücadelenin, alkole karşı ise hükümet yasaklasın o zaman ne atıp tutuyon. Meclisi bombalayanlarda alkol düşmanı FETÖ kuklaları değil miydi, konuyu alkole getirme,bademlemenin caiz olduğunu önüne koyarlar. Alkol siyasette kullanılıyor sende kanma.
@benomi yeşilayı ondan kurmuş zaten yobaz...kadın tuccarlarıda en cok senin gibi abazalardan faydalanıyor..kafası çalısan adam parayla kadın peşine dusmez
Evet:Zinayı suç kapsamından çıkaranlarada, tecavüz ve tacizlerle her an gündemden düşmeyen tarikat yurtlarına, fetöyle yatıp kalkanlara, her türlü yasadışı ve ahlaksız işi yapıp din kılıfına uyduranlara, onları himaye eden deyyuslara da savaş açılsaymış...
Gördünüz mü din nasıl kullanılıyor, ben 2 sene önce çıksam Furkancılar sahtekardır soyguncudur desem kim bu adam dinsiz ateist der linç etmeye kalkardınız eminim, eee şimdi görün işte...dinsiz kitapsız kimmiş..Allah bir kuran hak diyip yardım isteyene elinizdeki paraları döküyorsunuz,ya kim bu sahtekar mı,makbuzları nerede bastırmış hiç soran oldumu yok. Ne zaman Afrin aleyhinde bir söz söylediler ancak kendi ayakları ile kendi tuzaklarına düştüler, her sakallıyı hoca sandığımız sürece daha çok kazıklar yeriz, 15 Temmuz bir ibret olsa..olmayacak gibi, Fesli Kadiri ziyaret bunun kanıtı.
cübbeli yakmayan kefen, maceracı her derde deva macun satıyor.
buzım gerızekalı bu koyunlar yakını kanser olsa yardım etmezler onlarca bu tıp organıze var ataturk bunları uyarmadımı
suçları sabit olunca , yardım aldığı cemaatlerinin ortasında çıkarıp, toplu halde yüzlerine tükürtülmesi lazım böyle insanların.Bir daha topluma çıktıklarında hatırlamaları için.
AKP ye yalakalık yapmamanın cezasını çekiyorlar , AKP yi övse idi AKP den millet vekili adayı olurdu ,AKP tüm muhaliflerini yok etmek için her turlu yolu kulanmaktadir .
Kardeşim bende ALLAH CC şükürler olsun elimden geldiğince 5 VAKİT NAMAZ ımı kılıyorum..vakıfları ve CEMAAT lerin kapanmasına karşıyım..fakat nasılki esnaf vergi denetimine tabi..aynı şekilde bütün cemaatleri denetleyen bir birim kurulması lazım..en ufak para aklayanada hırsızlık suçundan işlem yapılmalı..işte o zaman bütün cemaatler temizlenir..ayrıyetende gerçek DİNİ İÇİN ÇALIŞANLAR meydana çıkar..bizde dinimizi daha DOĞRU BİR ŞEKİLDE öğreniriz..
@bulut_han Meclisi bombalayan FETÖ ye karşı bu ülke mücadele vermiyor sadece yargılamakla biteceği zannediliyor, kafalarda halen daha şeriat özlemleri var
Din iman diyenlerden yediğimiz tokatların haddi hesabı yok ama hala akıllanamadık.
bunlarda zaten insanlardan para toplamamış
Hükümete atıp,tutmasaydı acaba bu araştırmalar yapılacak mıydı?
okul yaptıracağız ayağıyla toplanan tespit edilebilen üç milyon gerçek rakam çok daha fazladır ayakkabı kutularında olabilir onlarada bakın, akp fetöyü,pkk yı,furkanı,adnan hocayı say sayabildiğin kadar yasadışı grupları destekleyip semirtiyor işi bitince oylar sandığa girince çok gizli saklı bir örgüt bulmuş gibi polisi başlarına döküyor, hepisi kontrollü darbe yi anımsatıyor. cemaatler,örgütler için kaç TBMM araştırması akp oyları ile red edildi.
türkiye ne çektiyse din bilgisi az olduğundan çekti atatürk kuranı türkçeye çevirtmesiydi şuan gördüğümüz tablolun 1000 katı olurdu bunada şükür.
BU VAKIF VE CEMAATLERİN KONTROLSÜZ GİDİŞATINA ÖRNEKTİR. AKP DE BUNU BİLİYOR...
ne diyeyim din,miş bunlar adamı dinden çıkarıyorlar?
yaşa dışı 4 milyon olduğunu nasıl anlamışlar ??? paranın üzerinde yasa dışı mi yazıyormuş...nasıl anlamışlar..suan en kıytırık vakıflarda bile 1 2 milyon nakit bulunur
Süper zeki bir süslüman çıkmış "Cemaatler tarikatler iyidir ama denetlensin" demiş. Şu an veya geçmişte hiç farketmez iktidarı destekleyen cemaat veya tarikatlerden 1 tanesini denetlemeye kalk bakalım neler geliyor başına. Bu ülkede her şey menfaat ve çıkarlar üzerine kuruldur. Sizin gibi saflar da işi anlamak istediği gibi anlamaya zorlar.
Kurban etlerinden sucuk yapıp satmayan tarikat ve cemaat varmı, hepsi yapıyor kurban etinden sucuk ve kavurma.
AKP nin okulunda yetişen dindarlar böyle.AMMA MİLLETİN VE DEVLETİN ELİNDE YETİŞEN DİNDAR SAMİMİ,AHLAKLI,DÜRÜST-HELALİ HELAL,HARAMI HARAM BİLEN GERÇEK MÜSLÜMANLAR.
3 milyon dediğiniz ne ki yaw. Artık AKP'li ilçe başkanına verilen rüşvet bile minimum 5 milyon.eğer inanmayan varsa örneğin Beylükdüzü Belediyesinin oralarda gezsin. Böyle küçük hesaplarla uğraşmayın lütfen.
kimse yanlış anlamasin ama bu adamlar halâ dışarıda geziyorsa.. hükümetten birileri bu adamların haracını yiyor diye düşünürüm...!!
Diğer Haberler
Taban’dan esnafa çat kapı ziyaret

Taban’dan esnafa çat kapı ziyaret

Başkan Yalçın, Merve öğretmeni yalnız bırakmadı

Başkan Yalçın, Merve öğretmeni yalnız bırakmadı

Kandıra yarı olimpik yüzme havuzu için ilk adım atıldı

Kandıra yarı olimpik yüzme havuzu için ilk adım atıldı

Antalya Valiliğinde okuma yazma seferberlik toplantısı

Antalya Valiliğinde okuma yazma seferberlik toplantısı

Büyükşehir’den gençlere destek

Büyükşehir’den gençlere destek

Engelliler için ortak çalışma kararı

Engelliler için ortak çalışma kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.