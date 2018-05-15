'Gaz depremi' iddiası uzmanları böldü

Fransız deprem bilimci Louis Geli’nin, “Marmara Denizi’nin batısında, Tekirdağ altında gaz rezervleri var. Bölgedeki sismik hareketlerin bazıları tektonik değil, gaz deprem üretiyor. Gaz, fayda basıncı artırıyor, tabakalar kayıyor” iddiası ve “Marmara’nın batısında 7’nin üstünde deprem beklemiyorduk. Ancak artık hesaba katmadığınız bir faktörü göz önünde bulundurmalıyız. Marmara’nın merkezi gibi, batısında da büyük deprem riski olabilir” açıklamasını Türk deprem uzmanları değerlendirdi. Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre; deprem uzmanlarının çoğu, Fransız deprem bilimci Geli’nin görüşlerini destekliyor. Marmara’da görülen bu gaz çıkışlarının küçük depremleri tetiklediğine dikkat çeken uzmanlar, gaz çıkışları ile meydana gelen depremler arasında bir ilişki olduğunu, ancak araştırılması gerektiğinin altını çiziyor. Bazı uzmanlarsa, ufak depremlerin de bu gaz çıkışlarıyla ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu söylüyor. İşte farklı görüşler... PROF. DR. NACİ GÖRÜR: HİDROKARBON GAZI NEDENİYLE OLABİLİR

“Denizde yaptığımız araştırmalarda Marmara’nın batı kısmında, yani belli ölçüde mikro deprem üreten fay boyunca çok fazla doğal gazın çıktığını tespit ettik. Diyoruz ki Batı Marmara’nın altındaki fay kolunda görülen küçük depremler, bu fayın hareketlerinden ötürü olmayabilir, bu bölgede yaygın hidrokarbon gazı olduğu için bu gazlar büyük bir basınçla bu fay düzlemini kullanarak deniz tabanındaki tabakalara, çökellerin içerisine büyük basınç yapmaları nedeniyle mikro depremsellik görüyor olabiliriz. Dolayısıyla bu fay da kilitli olmuş olabilir, burada da büyük bir deprem beklenebilir. Aynen Orta Marmara çukurluğu ile adalar arasındaki fay kolunda beklediğimiz gibi.” PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN: DEPREMİN İŞARETÇİSİ DEĞİL “Verilen bilgilerin çoğu doğru. Marmara’nın içinde doğal gazlar var. Bu doğal gazlar, depremin işaretçisi falan değil. Depremle ilişkilendirmek biraz tuhaf. Orada önemli olan bir kilitlenmenin olması. Özellikle orada 2 tane kol var. Bir İstanbul kolu var, bir de Tekirdağ kolu. Burada kilitlenme var. Kilit noktalarını biz sıçrak diye adlandırırız. Bu kilit noktaları, genellikle aşağı yukarı bize yeni depremin olacağı yeri gösterir. Fransız bilimci de buna değiniyor. Doğru söylüyor. Sıçrak noktalarından bir tanesi İstanbul kolu üzerinde. Dolayısıyla burada bir deprem olacaktır. O depremin olacağı yer de Küçükçekmece dolayındadır. Büyüklüğünü 6.5-6.7 arasında bekliyoruz. Diğer bir yer de Tekirdağ kolu. Orada da 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacaktır. Bunların ikisinden boşalacak enerji 7.3’tür.”