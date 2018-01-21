Genelkurmay Başkanı Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi’nde operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Akar şu ifadeleri kullandı: “TSK, hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK, PYD, DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere ‘Zeytin Dalı’ harekatını icra etmeye başlıyoruz. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi’nin kararları, Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesi’nin 51. maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde fakat Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir.