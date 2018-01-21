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Genelkurmay Başkanı Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 00:31 | Son Güncelleme 2 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor. Başbakan Binali Yıldırım da Bahçeli ile Çankaya'daki görüşmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığına gelerek bilgi aldı. TSK tarafından yayınlanan fotoğraflarda arkada yer alan haritalardan bazılarının buzlanması dikkat çekti.

Genelkurmay Başkanı Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi’nde operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Akar şu ifadeleri kullandı: “TSK, hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK, PYD, DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere ‘Zeytin Dalı’ harekatını icra etmeye başlıyoruz. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi’nin kararları, Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesi’nin 51. maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde fakat Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir.

"ŞU ANDA BİLE BAZI YARALILARIMIZ, GAZİLERİMİZ VAR

Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum. Bu görevden de alınızın akıyla çıkacağınıza inancım, inancımız tamdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun.”

(AA / DHA)

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Afrin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Zeytin Dalı Harekatı

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