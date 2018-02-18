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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Afrin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 19:14 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında birlikleri denetledi. Hulusi Akar, "Afrin Harekatı başarılı bir şekilde devam edecek" dedi

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Hatay ve Kilis'te incelemelerde bulunduğu bildirildi. Akar "Afrin’de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonları hüsran olacak" dedi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Hatay ve Kilis bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

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Hulusi Akar Afrin Genelkurmay Başkanı

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