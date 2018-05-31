Gezi Parkı olaylarının 5. yılı

İSTANBUL (AA) - Taksim Dayanışma Grubu, Gezi Parkı odaklı olayların 5'inci yıl dönümü sebebiyle eylem yaptı.
İstiklal Caddesi girişinde toplanan grup üyeleri, ellerinde döviz ve pankartlarla slogan atarak İpek Sokak, ardından da Küçük Parmak Kapı Sokağı'nda yürüyüş yaptı.
Grup sözcüsü Mücella Yapıcı, basın açıklamasında, olaylarda hayatını kaybedenler için bir araya geldiklerini söyledi.
Basın açıklamasının ardından grup içinde yaşanan kısa süreli gerginlik, yine gruptakiler tarafından yatıştırıldı. Grup üyeleri daha sonra olaysız dağıldı.
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