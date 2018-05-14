GRAFİKLİ - TSK İdlib'de 11'inci ateşkes gözlem noktasını kurdu

İDLİB (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki gözlem noktalarından 11'incisi olan 10 Nolu Gözlem Noktası'nı kurdu.

TSK, Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes takibi için başlattığı misyonu sürdürüyor.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK konvoyu İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesinde 10 nolu 11. gözlem noktasını kurdu.

TSK unsurlarının yeni gözlem noktasının çevre güvenliğiyle ilgili çalışmaları devam ediyor.

- TSK'nın gözlem noktaları

TSK'nın ateşkes gözlem misyonu için konuşlandığı noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı gruplar bulunuyor.

Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Hader beldesinin Tel Eys köyünde kurulan 6 nolu ve sınıra yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Anadan ilçesi kırsalında bulunan 4 nolu gözlem noktası, Halep kırsalına hakimiyetiyle stratejik öneme sahip. İki nokta da rejim mevzilerine çok yakın konumda.