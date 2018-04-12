GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 24 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu haklarında yakalama kararı verilen 53 zanlıdan 48'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlıların verdikleri bilgi ve ifadeler doğrultusunda, daha önce haklarında herhangi bir işlem yapılmayan ve örgütün kripto yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen 53 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

Çoğunluğu muvazzaf subay zanlıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, haklarında gözaltına verilen zanlılardan 48'i yakalandı. Adreslerinde bulunamayan diğer zanlılar aranıyor.

Öte yandan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli bir şüphelinin evinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait "yenilenme gayreti" adlı CD'ler ele geçirildi.