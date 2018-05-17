GÜNCELLEME - Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu hap ile skunk isimli madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Ö.D. (32) ve T.U'nun (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden T.U. tutuklanırken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

