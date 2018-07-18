GÜNCELLEME - KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarılan 102 göçmen ile ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.
KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında meydana gelen olay sonrası Türk ve KKTC Sahil Güvenlik komutanlıkları unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir uçağın katılımıyla yapılan çalışmalar sonrası kurtarılan 103 göçmen için bölgeden tahliye işlemleri gerçekleştirildi.
Göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan biri Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne’ye götürülürken, 102'si ise Türkiye'ye gönderildi.
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı botlarla Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirilen göçmenlerden 31'i, liman sahasında bekleyen ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki göçmenin solumun sıkıntı yaşadığı, diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bu arada göçmenlere, Türk Kızılayı tarafından limandaki alanda kurulan masalarda yemek ikram edildi.
Limana getirilen 19 göçmenin cenazeleri olayla ilgili görevlendirilen 6 cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan sağ kurtarılan göçmenlerin geceyi ilçedeki bir lisenin yurdunda geçireceği ve yarın bilgilerine başvurulacağı belirtildi.
KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!
Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor
Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Rusya'dan Suriye'de eve dönüş için yeni adım: Sığınmacı kabul merkezi kuruldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum