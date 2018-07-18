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GÜNCELLEME - KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 23:14 | Son Güncelleme

Tekneden kurtarılan 102 göçmen ile ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirildi - Göçmenlerden 31'i liman sahasındaki ambulanslarla hastaneye götürülürken, durumu iyi olanlara Türk Kızılayı tarafından yemek ikram edildi - Hayatını kaybedenlerin cenazesi, savcıların incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarılan 102 göçmen ile ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında meydana gelen olay sonrası Türk ve KKTC Sahil Güvenlik komutanlıkları unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir uçağın katılımıyla yapılan çalışmalar sonrası kurtarılan 103 göçmen için bölgeden tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan biri Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne’ye götürülürken, 102'si ise Türkiye'ye gönderildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı botlarla Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirilen göçmenlerden 31'i, liman sahasında bekleyen ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki göçmenin solumun sıkıntı yaşadığı, diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bu arada göçmenlere, Türk Kızılayı tarafından limandaki alanda kurulan masalarda yemek ikram edildi.

Limana getirilen 19 göçmenin cenazeleri olayla ilgili görevlendirilen 6 cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan sağ kurtarılan göçmenlerin geceyi ilçedeki bir lisenin yurdunda geçireceği ve yarın bilgilerine başvurulacağı belirtildi.

KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması

KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması

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GÜNCELLEME - KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batmasıGÜNCELLEME - KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması
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