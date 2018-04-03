GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak.
(Ankara/15.15/19.30)
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