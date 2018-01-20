Hac kuraları ne zaman çekiliyor? 2018 hac kuraları için Diyanet'ten cevap geldi!

Hac için kayıtlarını yaptıran hacı adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri olan 2018 Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından netlik kazandı. Hac kuraları çekiliş tarihi Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2018 Perşembe olarak belirlendi.

2018 Hac kuraları çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 yılı hac müracaatları için ön kayıtların 21 Aralık 2017 Perşembe günü itibariyle başladığını açıkladıktan sonra binlerce hacı adayı soluklarını kayıt sıralarında aldılar. 29 Aralık 2017 tarihinde sona eren 2018 hac müracaatları sonrasında merakla hac kuraları çekilişi beklenmeye başlandı. Kayıt işlemlerini yapan hacı adayları heyecanla hac kuralarının çekileceği günü bekliyor. Peki 2018 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. İşte hac kurası ne zaman çekilecek 2018 hakkında Diyanetin yaptığı açıklama.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 25 Ocak 2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda kura çekimleri yapılacak ve burada çıkan sonuçlar tüm hacı adaylarına bildirilecek.

HAC İBADETİ KİMLERE FARZDIR?

Kişinin Hac ibadetiyle yükümlü olması için öncelikle Müslüman olmak, akıllı ve büluğ çağında, hür olmak, ayrıca hac yapmaya bedenî, malî ve bu ibadeti yerine getirecek vakte erişme imkânlarına sahip olması şarttır. Bu şartlara sahip olan kadın-erkek her Müslüman'a ömründe bir defa hac yapmak farzdır.

HACCIN FARZLARI NELERDİR?

Hanefi Mezhebine göre haccın farzları

Hanefilere göre; Bir şart ve iki rükûndan ibarettir. Bunlardan ihrama girmek haccın şartı, Arafat'ta vakfe yapmak ve Kâbe'yi tavaf etmek ise haccın rükünleridir.

Hanefiler İhramı şart, diğerlerini asli unsur (rükün) kabul etmişlerdir. İhrama girdikten sonra bu iki rükün yerine getirilmedikçe Hacc tamamlanmış olmaz ve İhramdan çıkılmaz. Buna göre zamanında Arafat'ta vakfe yapamayan kimse o yıl Hacc yapma imkanını kaybetmiş olur. Bu kişinin yarım bıraktığı Haccını daha sonra kaza etmesi gerekir.