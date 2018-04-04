HABER

Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 20:25 | Son Güncelleme

İran'a yönelik ambargoyu delmekle suçlanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için savcı 188 ay hapis cezası istedi.

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın avukatları, 11 Nisan günü yapılacak ceza oturumu öncesinde mahkemeye verdikleri dilekçede hakimin en fazla 5 yıl ceza vermesi isteğine savcılardan cevap geldi. New York Güney Bölgesi Federal başsavcılığı mahkemeye verdiği 68 sayfalık dilekçede Atilla için öngörülen cezanın 105 yıl olduğunu, ancak en az 188 ay ceza istediklerini belirlettiler. Atilla için ayrıca 50 bin ile 500 bin dolar arasında para cezası da istediler.

Atilla’nın avukatları hakim Richard Berman’a geçen hafta verdikleri diklekçede kendi hesaplamalarına göre Atilla için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) arasında hapis cezası istenmesi gerektiğini belirtmişlerdi.

ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hakan atilla ABD İRAN halk bank

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Büyük devletiz diye övünen asrın lideri,Hakan Atilla ne yaptıysa bilginiz dahilin de yaptı.Bie eyy çekin de verdiginiz emirleri yerine getiren masum vatan evladını hapise girmekten kurtarın.Ha,kollarında altın saatler olan eski bakanlar var ya onlar yargılansa 150 yıl yerler.
reis orayada el atsana :))
Türkiyeye ne kadar ceza kesilecek birde onu duyalım..
Çok kötü bir ceza değil
bie nevi suriye intikamıda denebilir çok daha az bekleniyordu
ABD ekonomisini böyle kurtarıyor demekki.demir ithaline vergi.diğer ülke bankalarından para araklamak.
Diğer Haberler
Tunceli'de terör örgütüyle çatışma!

Tunceli'de terör örgütüyle çatışma!

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.