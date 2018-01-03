Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

ABD'nin New York’ta kentinde 11 günlük Noel tatilinden sonra yeniden başlayan davada Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla da ilk defa duruşmaya katıldı.

5 İTHAMDAN SUÇLU, KARA PARA AKLAMADAN SUÇSUZ BULUNDU

Yargıç Berman, jüri üyelerinin tüm suçlamarla ilgili karar verdiğini duyurdu. Atilla, 5 suçtan dolayı suçlu bulunurken, para aklamadan ise suçsuz bulundu.

Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor.

CEZA İÇİN KARARI YARGIÇ AYRI DURUŞMADA VERECEK

Birkaç hafta içerisinde Yargıç Berman'ın ayrı bir duruşmada tarafları bir araya getirip sanığa verdiği cezayı açıklaması öngörülüyor. Bu duruşmanın Ocak ayı sonlarına doğru olabileceği belirtiliyor.

ZARRAB DAVASINI NASIL ETKİLEYECEK?

Suçunu kabul eden ve savcılıkla anlaşma yoluna giderek, tanıklık yapan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab için verilecek cezanın belirlenmesinde iddia makamının bildireceği görüş de rol oynayacak.

Yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman'a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab'ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor.

Yargıç Berman'ın Zarrab ile ilgili ceza kararında savcılığın görüşünü göz önünde bulundurması öngörülüyor.