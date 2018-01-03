HABER

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 22:15 | Son Güncelleme 5 saat önce

Son dakika haberine göre ABD'deki davada jüri Hakan Atilla'yı 5 ithamdan suçlu bulurken, kara para aklama iddasından ise suçsuz buldu. Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor.

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

ABD'nin New York’ta kentinde 11 günlük Noel tatilinden sonra yeniden başlayan davada Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla da ilk defa duruşmaya katıldı.

5 İTHAMDAN SUÇLU, KARA PARA AKLAMADAN SUÇSUZ BULUNDU

Yargıç Berman, jüri üyelerinin tüm suçlamarla ilgili karar verdiğini duyurdu. Atilla, 5 suçtan dolayı suçlu bulunurken, para aklamadan ise suçsuz bulundu.

Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor.

CEZA İÇİN KARARI YARGIÇ AYRI DURUŞMADA VERECEK

Birkaç hafta içerisinde Yargıç Berman'ın ayrı bir duruşmada tarafları bir araya getirip sanığa verdiği cezayı açıklaması öngörülüyor. Bu duruşmanın Ocak ayı sonlarına doğru olabileceği belirtiliyor.

ZARRAB DAVASINI NASIL ETKİLEYECEK?

Suçunu kabul eden ve savcılıkla anlaşma yoluna giderek, tanıklık yapan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab için verilecek cezanın belirlenmesinde iddia makamının bildireceği görüş de rol oynayacak.

Yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman'a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab'ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor.

Yargıç Berman'ın Zarrab ile ilgili ceza kararında savcılığın görüşünü göz önünde bulundurması öngörülüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava ABD karar Son dakika hakan atilla

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

Üniversiteli kıza metro istasyonunda tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

Üniversiteli kıza metro istasyonunda tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

Okuyucu Yorumları 84 yorum
HIRSIZLARIN BİR BÜROKRATI NASIL ATEŞE ATTIKLARINI GÖRDÜNÜZ.BU ADAM SIFIRLAMACI HIRSIZ YÜZÜNDEN YATIYOR.
@martab senin gibi vatan hainleri bu ülkede daha güzel şartlarda yaşasın diye kendini ateşe atan bir kahramandır o adam
FETÖCÜLER FAZLA SEVİNMEYİN BUNDAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ.
evet 3 şişe biraya 5 ağacı bahane Edip polise askere saldıran geziciler ,siz tramp çıkıp Türkiye için değişim sart dese ülkeyi yağmalayan hırsız olursunuz
@onur0651 haram para ile rahat ayaşayacaksam yaşamayayım.adamların aldığı rüşveti açıktan savunuyorsun.
@martab Arsız, hayasız emperyalist dünya diktatörlüğüne soyunmuş usanın ; geçmişten tescilli " bizim çocuklar" senaryolarına figüranlık yapmak nasıl bir duygu ?
@martab iranın parasını abd ab emperyalistler sömürüyor ambargo dönemide dahil sesiniz çıkmaz çünki sizler birer oyuncak kukla ve piyonsunuz. Trump dünyanın zenginliklerini çalıyor çalıyor hırsız diyebiliyonmu yok çünki teşaron beslemesiniz.
@martab AĞZINA SAĞLIK
@erolguler71 BU AK HIRSIZLARI DESTEKLEMEK ISTEYEN NE KADAR AHLAK YOKSUNU REZILLER VAR YA !!! BUNLAR MUSLUMAN YA TAKKIYYE YAPARLAR !!! HIRSIZLIK BILE BUNLARA MUBAH !!! BUNLAR CENNETTE GIDECEK HIRSIZ TAYFASI:) BUNLARDA ALLAH KORKUSU DA YOK !!!
@onur0651 Her muhalif yada bakış açısı farklı olan birileri bayan haini mi oluyor???
@martab polisi askeri kim saldı o insanların ustune birde oyle dusun polıs gıtmese kımse ne zarar verır me zarar goruru once hırsızları yakalasım polıs gerci polısde askerde hırsızların elımde deilmi
oo tebrikler chp ve iyi particiler. okadar lobi propaganda kampanyalar çalışmalar emek karşılığını aldınız. t.c. devleti haçlı dünyasından bir darbe daha yemek üzere. kutlama yaparsınız artık.
Zarrap aklanan bakanlar chp ve iyi partiliyse haklısın.Değilse....
@muratfitil 20 milyar dolar cezayı rezzab yada bakanlar yemeyecek. t.c. devleti yiyecek. zamlar gelmeye bankalar batmaya başlasın sistem çöksün, ozaman anlarsınız bu davada kimin mahkum edildiğini. erdogan nefreti sizi kendi devletinizle karşı kafirle işbirliği yapmaya kadar götürüyor artık.
tayyip ve tayfasının pisliğinin ceremesini bu adam çekti yazıklar olsun hepinize kına yakın şimdi eyyyyyyyyyy amerika diyerek!!!
Yani sonuç ne
sonuç akepenin uluslararası anlaşmaları halk bank eliyle delip birleşmiş milletler kararlarına karşı geldiği mahkeme kararıyla tescillenmiş oldu ayrıca akepe bakanlarının rızadan almış olduğu rüşvetleri ve bundan recebin de haberi olduğuna şimdilik demiycem bile
eee sonuç ne istenen ceza 95 yıldı
Şuan suçlu bulundu. Cezayı yargıç açıklayacak
Boş..işler..sona erdi..chp başka kapıya..2019 kadar bir şey bulamazlarsa..işleri zor..akp nin peşinde koştuğunuz kadar millet için neler yapa bilirim proje ürete bilirim le uğraş saydınız..bu millet sizi taşırdı..
türk mahkelerindede sıraya dizilmiş elleri kelepçeli şekilde devleti yiyip bitiren akpli hırsızlıkları ve hainleri görmek istiyoruz.
neyse artik bizim 4 bakanda tutuklanma korkusuyla yurt disina cikamaz. parayi türkiyede harcar ekonimiue geri kazandirirlar.. yazik oldu hakan atillaya.
şebekenin başı sarayda
Bu adam reza zarrab hepsi fetoşun tiyatrosu inanmıyoruz ama içimizdeki ahmaklar inanıyor
Valla biz sizin neye inandığınıı anlasak.Fetö bizim için her zaman haindi.Pkk da öyle.Barış süreci.Ne istedikler de vermedik.Bunları unutmamızı mı bekliyorsunuz?Avucunuzu yalarsınız.Biz koyun değiliz.
chpkk lı yorumcular hemen başlamışlar lakırtıya
@tahsin.ozkara aynen bir de fetöcüler onlar da chpkklılarla kol kola
@tahsin.ozkara Sizler Vatan Hainlerinin Kralısınız .. ÇOmar Sürüleri
sonuç iyice utanmaz olmuşuz!!!
amerikan adaletinin nasıl düzgün çalıştığını tüm dünya gördü.bizde ki adaletin onları yakalaması için 40 fırın ekmek yimesi lazım.
@ademtoyan fetöcü komiser ifadesiyle mı ...
@ademtoyan yıllardır Türkiyenin düşmanlığını yapmış ve bunu fiiliyata dökmüş Amerikanın yanlı mahkemesi ile vatan hainliği yapan içimizdeki Amerikancılar olduğunuzu nihayet ispatladınız. zamanı gelince gereği de yapılır merak etmeyin...
İŞTE FARK BU NERDEE BİZDEKİ adalet
yazik ya vallahi yazik. tamamen isinden olmamak icin bazi seylere göz yummak zorunda kalan bir mudur yardimcisinin hüzunlu hikayesine tanik oluyouz...
Sonucu soranlar olmuş abd medyasına göre 10 ila 15 milyon dolar arası ceza kesilecek Türkiye'ye . ödenmemesi durumunda da tüm bankalarımız amerikan doları alış verişinden men edilecek . Dolayısı ile tüm ihracat ve ithalatımız etkilenecek .
Sümüklü meczup fetö yalakaları zevkten dört köşe olmuşlar.sizin yatacak yeriniz yok hainler..
komşumuz İran‘ı karıştır sonra gel bankacımız için hemen karar çıkar. 15 Temmuz’daki başarısızlıklarının intikamını almaya çalışıyorlar ama ne yaparsa yapsınlar dimdik ayaktayız.
Abd dünyayı dolandırıyor sömürüyor insanları öldürüyor dünyanın her yerinde cinayet işliyor işlettiriyor filistililer arakanlılar Suriyeli araplar bir örnek Türkiyede de maşalarına fetö cü hainlere darbe yaptırıyordu onlarca insanın şehit olmasına sebeb oldular. Abd nin en sinsi tarafı yerli yandaş faktörleri sıtretejik pilanlamayla çok iyi kullanması katliamlarla hiç bir başarı elde edemez Zalimler için yaşasın cehennem.
Eyy Amerika... Hadi kurtarın şimdi bu adamı, rüşvetçilerin içeri girmesi gerekirken gözyuman girdi Gerçekten göz de yummamak lazım. Bu bok yiyenler çevrelerindeki adamlarada bulaştırıyor işte böyle
Hani suclu zarrap ti.ne ara atillaya dondu.turkiye zararina calisan amerikalilari da turkiye yargilasa olur mu.amerika iranla her turlu ticaret yapsin turkiye yapmasin.avrupalilar ticaret yapsin turkiye yapmasin.bunlarin hepsi ayni.dili ve rengi farkli olsa da.irandaki gosterilere mudahaleyi gorenler israilin mudahalesine neden ses edemiyorlar.
Tek akıl çok akıldan her zaman üstündür!
Sonuç; ABD 10 milyar dolar bankaya ceza verecek, ülkenin gerçek vatandaşlarının vergisiyle bu para ödenecek, geri kalanda oy vermeye devam edecek!
Yargıç kararını 3 ay içinde verecekmiş. Sanırım bu arada ülkeme nasıl şantaj yaparız onun derdine düşecekler. Fetöcüler yine kendilerinden bekleneni yaptılar, ABD uşaklığına devam ediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkede fetö ve onun paraleli hiç bir örgüte yer yok. Rüşvet alan veren konusu da gün gelir ülkemin gerçek sahibi olan halk halleder. Ama ihanetle değil, gerçeklikle... Bir büyüğün sözü vardı. Amerika seni övüyorsa o zaman kendinden şüphe et...
çağlayanı gönderin suçu olmayan atillayı geri alın
@ugurc1969 senin gibileri verelim zaten vatana millete bir faydanız yok
@tahsin.ozkara sen çağlayanmısın, saati koluna taktın tabii
Ne oldu şimdi?Hani milli dava idi.Yine yalanları çıktı bu akepenin.İyi ki hısım dost akraba içinde akepeli olanlarla oturup kalkmayı kesmişim.Neme lazım her türlü hainliği hırsızlığı destekliyorlar,korkarım evden de bişi çalarlar.
yazık üç kuruşluk dünya nimeti için 110 yıl yatılırmı,bak sana bu suçları işletenlerin bir eli yağda bir elide balda.,sense kodestesin.
amerika uğradığı zararı çatır çatır alır.500 milyar dolardan az ceza vermezler.desene iğnden ipliğe herşeye zam var.
@ademtoyan çalanlar ödesin, kutularda kaçırılan paraları, rüşvetleri versinler hele o ne olduğu belirsiz sarraf mı kuyumcumu var ya o ödesin
@ademtoyan komik olma. 500 milyar dolar, çok atmışsın. Zengin arap ülkesine 110 kesti.
@ademtoyan sevinen chpkk fetocular ödesin
burda atıp tutanlar az ahlaklı olun abd kendide davaya inanmıyo hersey fetocuların düzmecesi tamamen siyasi siz gidin abd vatandaşı olabiliyosanız olun
valla onu bunu bilmem, FBI türkiye ye gelip polisi alıp götürüyorsa ve MİT uyuyorsa (açık oturumda söylediler)eski BAKANLARIN korumalarını artırsınlar alıp giderlerde kimsenin haberi olmaz.
bu adam bir memur ,bu adamı bu pisliklere bulaştırandan hesap sormalı bu millet.
@apnekeo sizin gibi pislikler kına lazım mı
Ehh Amerika bende Cumhuriyetçi bir Türk evladı olarak dana ana avrat sövüyorum ve iyi bil ki bölemeyeceksinizzzz. Ama siz en kısa zamanda yok olacaksınız!
tarafsız jürimiş ; hikaye, abd çıkarları için tuttuğu köpekler, amaç türkiye mizi cezalandırmak..
Milletin cebine kuruş girmemiş... Rüşvete göz yuman, alan veren kimse Abd onlara kessin faturayı.... Vatandaş olarak niye ödeyelim..!
Muhtemel cezalar ne acaba???
Olan Hakan Atilla'ya oldu. Duruşma sonrası tam bir dram yaşanmış, eşi vs... Onu oraya gönderen hangi irade ise ne diyecek şimdi?
ne yaparsan yap amerika türkiyede gündem artık bu deil.
suclu bulundugu maddelere bi bakarmisiniz Hepside de abd cikarlarina aykirilik suclari ve bunuda acik acik yazmislar. Uluslar arasi suc teskil edebilecek bi tane madde var ondan da beraat etmis. Eger gercekten abd yi dolandirmissa helal olsunn.
kahrolsun amerika
ne yaparsan yap amerika türkiyede gündem artık bu deil.
Diğer Haberler
Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş

Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

Polise pompalı tüfekle ateş açıldı

Polise pompalı tüfekle ateş açıldı

Şans Topu sonuçları sorgula 3 Ocak - Milli Piyango 864. hafta Şans Topu sonucu ve sayıları

Şans Topu sonuçları sorgula 3 Ocak - Milli Piyango 864. hafta Şans Topu sonucu ve sayıları

Kardak'ta sıcak saatler! Türk botu, Yunan gemisini engelledi

Kardak'ta sıcak saatler! Türk botu, Yunan gemisini engelledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.