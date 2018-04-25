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Hakan Bayrakçı: Gül, Erdoğan'ın karşısına çıkamaz! Her şey dökülür ortaya...

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 08:25 | Son Güncelleme

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimin ilk turda seçilemeyeceğini, ikinci turda da ancak yüzde 47 alabileceğini söyledi. 24 Haziran seçiminde Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkması mümkün olmadığını belirten Bayrakçı, "O kadar çok paylaşmışlıkları var ki. Her şey dökülür ortaya. Karşılıklı birbirlerini mahvederler" ifadelerini kullandı.

Hakan Bayrakçı: Gül, Erdoğan'ın karşısına çıkamaz! Her şey dökülür ortaya...

Sözcü'ye konuşan Hakan Bayrakçı, "Abdullah Gül muamması da var… 11. Cumhurbaşkanı aday olur mu? Olursa ne olur?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'ın karşısında herhangi bir hamle yapamaz. Onun adaylığı söz konusu bile olamaz. En az 17 sebep sayabilirim size neden aday olamayacağı ile ilgili. Hani generale sormuşlar; savaşı neden kaybettin diye. Sayayım demiş ve başlamış: “Bir; cephanem bitti” demiş. “Dur!” demişler, gerisini saymaya gerek yok. Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'ın o kadar çok paylaşmışlıkları var ki; rakip olarak çıktığı zaman her şeyi göze alması gerekir. Her şey dökülür ortaya. Karşılıklı birbirlerini mahvederler. O yüzden çıkamaz"

"ÇATI ADAY PROJESİ İHSANOĞLU PROJESİDİR"

"Peki ya muhalifler yine bir çatı adayda anlaşırlarsa ne olur?" sorusuna ilişkin ise Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı.

"Çatı adayda sıkıntı olur. Çünkü diyelim ki birinci turda yüksek bir oy aldı. Yüzde 43 olsun mesela. Ki çatı aday için yüzde 43 güzel bir oydur. Ama HDP kendi adayını çıkaracak. HDP, MHP'li muhaliflerin desteklediği bir çatı adayı desteklemez. HDP'nin çıkaracağı aday da yüzde 8-9'un altında oy almaz. Dolayısıyla bu senaryoda Tayyip Erdoğan birinci turda yine yüzde 50,5 ile seçilebilir. Çatı aday projesi Ekmeleddin İhsanoğlu projesidir. Tayyip Erdoğan birinci turda yüzde 51 alamadığı seçimin ikinci turunda bu sefer yüzde 55 ile kazanır."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yani o kadar çok haramları ve milletin hakkını gaspları varki birbirlerini çekemeyip kirli çamaşırlarını ortaya koyarlar diyosunuz.
Paylaşmışlıkları dediğide yolsuzluk rüşvet ihale alımı verimi falan bunlar ortaya çıkar demek istiyor. Yani bunu herkes biliyor ama bunların yeniden Cumhurbaşkanı olabileceğini konuşuyor bu koyun milletle bu ülke 1 santim ileri gitmez
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