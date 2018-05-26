Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Edinilen bilgiye göre, saat 24.00 sıralarında Hakkari Valilik Parkı civarında iki patlama sesi duyuldu.
Zırhlı araçlar bölgeye intikal ederek çevrede güvenliği aldı. Patlamada can kaybı yaşanmazken, patlamaya neden olan ses bombası mı yoksa başka cisim mi olup olmadığı araştırılıyor.
Vatandaşlar ise huzur ve güvenin hakim olduğu Hakkari’de bu tür tahriklerin kendilerini yığdıramayacağını belirterek, olayı yapanlara sert tepki gösterdi.
İHA
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