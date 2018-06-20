Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Bugün saat 10.30 sıralarında, Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inen askeri araçlara, Dolabaren Tepe mevkiinde PKK'lı teröristler roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! 15 Temmuz gecesinden şok anlar
'Müslüman düşmanı' dedi, ayaklarını kemerle bağlayıp tecavüz etti iddiası
Gaziantep'te aile katliamı!
Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor
Avusturya'dan Türkiye'ye 'tek kelime' yok
Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Doktorlar hastalığını bile bulamamıştı! Talihsiz kadının hayatını 2 tesisatçı kurtardı
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum