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Hakkari'den kahreden şehit haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:04 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Uzundere köyünde yer alan tepe üs bölgesinden inen askeri araca, PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Son dakika habere göre, PKK'lıların roketli saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Bugün saat 10.30 sıralarında, Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inen askeri araçlara, Dolabaren Tepe mevkiinde PKK'lı teröristler roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...


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Hakkari Çukurca şehit PKK TSK

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