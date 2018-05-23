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Haliç'teki iki köprü bir süre trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

Haliç'teki iki köprü bir süre trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Haliç'te bulunan Atatürk ve Yeni Galata köprülerinin bu gece bir süre araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım onarım çalışmalarından dolayı 24 Mayıs 2018 Perşembe 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Bu köprüyü kullanacak araç ve yayaların 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.

Ayrıca Atatürk Köprüsü ile Yeni Galata Köprüsü, 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacak. Bu nedenle araç ve yayaların belirtilen saatlerde Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği bildirildi.

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