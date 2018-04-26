İSTANBUL (AA) - Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, "SÜT-D olarak ve akademisyen bir aktivist olarak benim de hedefim evde, işte, okulda, yolda, tarımda ve her yerde karbon ayak izinin farkında olmaktır. Biz dernek olarak da bu amaçla düşük ve küçük karbon kahramanlarımızla, yıl boyu süren etkinliklerimizle farkındalık ve yaygın bir kapasite oluşturmak istiyoruz." dedi.

Karaosmanoğlu, SÜT-D tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen V. İstanbul Karbon Zirvesi'nin açılış konuşmasında, zirveyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İklim Dairesi Başkanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Bakanlığı ile eş güdümlü gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kendilerini ilk günden bu yana yalnız bırakmayan sektör firmalarına, sivil toplum örgütlerine ve gazetecilere teşekkür eden Karaosmanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"SÜT-D olarak ve akademisyen bir aktivist olarak benim de hedefim evde, işte, okulda, yolda, tarımda ve her yerde karbon ayak izinin farkında olmaktır. Biz dernek olarak da bu amaçla düşük ve küçük karbon kahramanlarımızla, yıl boyu süren etkinliklerimizle farkındalık ve yaygın bir kapasite oluşturmak istiyoruz. Bu sene diyoruz ki 'Hepimiz, iklim dostu bir dünyanın parçaları olmalıyız...' İşte bugün buraya gün boyu adeta maraton gibi gerçekleştireceğimiz konuşmacılarımızı dinleyerek, bir iklim İmece'sine geldik. Hep birlikte iklim dostu dünyamızı güçlendirmek, katkı yapmak ve çalışmak üzere önce bugün ve sonrasında da bizimle paydaş olmaya, devam etmeye her birinizi davet ediyorum ve en kalbi sevgilerimi sunuyorum."