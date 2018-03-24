AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye'nin Kıbrıs'ta kalıcı, adil, onurlu, iki taraflı, iki toplumlu çözümden ayrı durmadığını, bunu desteklediğini belirterek, "Türkiye, her zaman bunun oluşması için masada oldu. Her seferinde masadan kaçan taraf Rumlar oldu." dedi.

KKTC'de temaslarda bulunan Eker ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Girne'deki otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Eker, yaptığı konuşmada, Ortadoğu ve dünyanın kritik tarihi bir dönemden geçtiğini ifade ederek, "Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı bir dönem var. Suriye ve Irak toprakları üzerinde terör örgütleri marifetleriyle bir harita değiştirme çabası var. Bu, hem bölgeyi istikrarsızlaştırıyor hem barışı ortadan kaldırıyor hem de Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere bölgedeki birçok ülkenin güvenliğini tehdit ediyor." şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinin ve bölgenin güvenliğini sağlamak için inisiyatif alıp bazı operasyonalar gerçekleştirdiğini anlatan Eker, "Öncelikle Fırat Kalkanı Operasyonu'yla Trablus-Azez hattında Suriye'de DEAŞ terör örgütü tarafından işgal edilen ve istikrarsızlaştırılan bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yerel unsurlarla birlikte sivillere zarar vermeden müdahale ederek o bölgeyi DEAŞ unsurlarından temizledi. O bölgenin insanına tekrar kendi topraklarında yaşama imkanı sağlandı." ifadelerini kullandı.