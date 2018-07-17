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HSK’dan Yargıtay ve Danıştay'a atamalar Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 03:21 | Son Güncelleme

Yargıtay ve Danıştay'a seçilen yeni üyelere ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay'a 100, Danıştay'a ise 12 yeni üye seçildi.

İşte Yargıtay ve Danıştay'a atanan isimler...

İşte Yargıtay ve Danıştay'a atanan isimler

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Danıştay'a atanan isimler

Danıştay'a atanan isimler
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Yargıtay'a atanan isimlerin listesi

Yargıtay'a atanan isimlerin listesi
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hsk Son dakika Yargıtay Danıştay Resmi Gazete

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