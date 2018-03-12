Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.
Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 42 askerimiz şehit oldu, 202 askerimiz yaralandı. Bu harekat kapsamında terör örgütü mensubu3 bin 381 terörist etkisiz hale getirildi. Toplan 212 bölge kontrol altına alındı. Bölgenin yarısından çoğu kontrol altına alındı.
ALMANYA'DAKİ SALDIRILAR
Bu saldırılardan büyük endişe duyuyoruz. Pek çok şehirde Türklere ait camilere, derneklere saldırlar yapılıyor. Yakalananlar var mı? görmedik. Alman Hükümetine diyoruz ki bu suçları işleyeneleri yakalamak Alman hükümetinin görevidir. Türkiye'yi her fırsatta eleştirenlerin bu saldırılar karşısında sessiz kalması düşündürücüdür. Bu konuda tedbir almadıklarını görüyoruz. Alman hükümetinin de bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Almanya'da Türklere yönelik saldırılara ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne bir nota verilmiştir.
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