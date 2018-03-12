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Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 20:38 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bozdağ, "Almanya'da Türklere yönelik saldırılara ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne bir nota verilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:

  1. 40 sıralarında düştü. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. Allahtan rahmet diliyorum. Enkaza ulaşıldı, karakutu ele geçirildi, hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldı. Olayın duyulduğundan itibaren Başbakanlık'ta bir kriz masası oluşturuldu. Türkiye'den oraya arama kurtarma ekibi gönderildi. Kazanın sebebi kesin belli değil.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 42 askerimiz şehit oldu, 202 askerimiz yaralandı. Bu harekat kapsamında terör örgütü mensubu3 bin 381 terörist etkisiz hale getirildi. Toplan 212 bölge kontrol altına alındı. Bölgenin yarısından çoğu kontrol altına alındı.

ALMANYA'DAKİ SALDIRILAR

Bu saldırılardan büyük endişe duyuyoruz. Pek çok şehirde Türklere ait camilere, derneklere saldırlar yapılıyor. Yakalananlar var mı? görmedik. Alman Hükümetine diyoruz ki bu suçları işleyeneleri yakalamak Alman hükümetinin görevidir. Türkiye'yi her fırsatta eleştirenlerin bu saldırılar karşısında sessiz kalması düşündürücüdür. Bu konuda tedbir almadıklarını görüyoruz. Alman hükümetinin de bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Almanya'da Türklere yönelik saldırılara ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne bir nota verilmiştir.

ABD İLE 3'LÜ MAKANİZMA

Münbiç'te terör unsurlarını istemediğimizi belirttik.

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Bekir Bozdağ Hükümet Sözcüsü kanalar kurulu Afrin İRAN uçak kazası

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
nota mi hadi ya seni adam yerine koyan varmiydi
onlarda ülkesine gelip yaşasin. öyle oradan bıdı bıdı yapmaya benzemez bu işler. gelsinlerde sevdikleri adamin yaninda yasasinlar.
inşallah müzik notası değildir
mehter notasimi
İyi guzel nota verdiniz de Dolar Euro yine yükselişe geçti ne olacak şimdi
maşallah baya nota vermeye başladıkda bununda suyunu çıkardık gibi geliyo . takan yok artık notayı felan
Do. Re. Mi. FA. Sa. Fi. So
herkese nota verıyoruz super guc olduk galıba
Do Re Mi Fa Sol La Si Do..!! Bundan ibarettir.
fıratin doğusunda da istemiyoruz..fıratin doğusunda 453 km sınırımız var..orası sinir değil mi..niye bu algi..sanki fıratin doğusu çok uzak bir yer gibi bahsediliyor..fıratin doğusuna pyd gidince sinir temizlenmiş mi oluyor...olmuyor o zman ne diye bunu başarı olarak göstermeye çalışılıyor..afrin afrin diyoruz iyi hoşta..bizim afrine girme bahanemiz fıratin doğusunda 30 bin pyd li ile abd nin sinir güvenlik ordusu eğimi idi..eeee ne anladık biz bu işten..sıfıra sıfır elde var sıfır..bana açıklayın açıklayın..30 bin pyd sinir güvenlik ordusu fıratin doğusunda..yapma bir başarı amaçlanıyor bence
baksen alman Merkeli karsisinda terör dediğiniz adama özel uçakla gonderdinix
Müzik notasımı
SAĞDAN SOLDAN DUYUYORUZ ALMANYA TÜRKİYE ALEYHİNE OLANLARA KAPISINI DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR GÜYA MÜTTEFİKİZ DİYORUZ YA BENCE YANILIYORUZ ALMANYA GÜZEL BİR SÖZ VAR BİZDE İNTİKAM SOĞUK YENİR . ALMANYA BİZ BUNLARI YAZIYORUZ TARİH YAZILIR GÜN GELİR O YAZILANLAR ÖNÜNE KONUR HESABA ÇEKİLEN ÇEKİLİR YOL YAKINKEN AKILLI OL BAK BİZ HOŞ GÖRÜLÜ İNSANLARIZ BİZDE HER DİNDEN İNSAN İBADETİNİ YAPMAKTA SAYGI DUYUYORUZ SİZDE BİZİM VATANDAŞLARIMIZIN İBADETHANELERİNE SAYGI DUYMALISIN SENİN KOLLUK GÜÇLERİN NE İŞE YARIYOR ????
Üçüncü hava alanı yanaşma rampası ihalesini iptal edin restinizi görsünler
ne notası müzik notası mı?
Do re mi fa sol la si do mu ? yoksa la si do re mi fa sol mu ?
NASIL VERMİŞ PEKİ NE YAPTIRIMI OÖMUŞ NATO VERMİŞ ÇAGIR BİTÜN GÜRBETÇİLERİNİ ALMANYADAN O ZAMAN DERİM NOTA VERMİŞ ANCAK ŞARKI BESTEŞEMİŞ VERMİŞTİR DANIŞIKLI DÖG0Ş HEPİSİ OY TOPLAMAK MİLLETİN DUYGULARI İLE OYNAMAK BU HÜKÜMETİN
Siz anca notalarla size oy verenleri kandırırsınız.
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