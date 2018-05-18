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İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 20:54 | Son Güncelleme

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin: - "Uluslararası hukuku hiçe sayarak, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının hiçbir şekilde hukuksal zemini yoktur ve yok hükmündedir. Hiçbir şekilde meşruiyeti tanınmayacaktır" - "İslam ümmeti gerçek anlamda bir hareket beklemekte. İslam ümmeti, şu an bu zirvenin ortaya koyacağı tutum ve kararları dört gözle beklemekte"

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayarak büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının hiçbir şekilde hukuksal zemininin olmadığını, yok hükmünde olduğunu belirterek, "Hiçbir şekilde meşruiyeti tanınmayacaktır." dedi.

Useymin, İİT Zirve Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısıyla düzenlenen İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nda konuştu.

Toplantının düzenlenmesi için çağrıda bulunan İİT Dönem Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Useymin, İİT'ye üye İslam ülkelerinin, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını her zaman sert bir şekilde reddettiğini söyledi.

Useymin, Kudüs meselesinin Arap ve İslam dünyasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, İsrail'in, Kudüs-ü Şerif içindeki kutsallara yaptığı saldırının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Useymin, "İslam ümmeti gerçek anlamda bir hareket beklemekte. İslam ümmeti, şu an bu zirvenin ortaya koyacağı tutum ve kararları dört gözle beklemekte." ifadesini kullandı.

ABD'nin 14 Mayıs itibarıyla atmış olduğu adımı kınadıklarını vurgulayan Useymin, "Uluslararası hukuku hiçe sayarak, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının hiçbir şekilde hukuksal zemini yoktur ve yok hükmündedir. Hiçbir şekilde meşruiyeti tanınmayacaktır." dedi.

Useymin, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşımasının protesto edildiği sırada İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere uyguladığı katliamı kınadıklarını dile getirdi.

Filistinli yaşlı, kadın ve çocukların kendi onurlarını korumak için yeni bir mücadeleye başladıklarına işaret eden Useymin, Filistin halkının, haklarının zorla ellerinden alınmasına karşı durduğunu söyledi.

Useymin, "Bizlerin, Filistin'e olan sevgisini burada yinelemek istiyorum. İİT'nin her zaman yanınızda olduğunu, dayanışma içinde olacağını, meşru haklarınızı elde edebilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi ve hakkınız olan tam egemen, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini kurmanız için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Useymin, Kudüs konusundaki tutum ve destekleri için Suudi Arabistan, Ürdün ve Fas'a teşekkür etti.

- İİT geçen yıl da Kudüs için olağanüstü toplanmıştı

ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sonrasında 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edilmişti. İslam ülkeleri, bütün devletleri, Filistin Devleti'ni ve Doğu Kudüs'ü onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etmişti.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
İİT Kudüs Türkiye Zirve

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