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İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 11 yaşındaki minik deha Arda Söyleyici’yi hayranı olduğu usta tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile buluşturdu.

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

Küçükçekmece Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencisi 11 yaşındaki Arda Söyleyici’ yi hayranı olduğu ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile bir araya getirdi. Tarihe meraklı minik deha ile İlber Ortaylı’nın buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Kendine has üslubuyla Arda Söyleyici’nin sorularını yanıtlayan İlber Ortaylı yüzleri güldürdü.

"ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ SAYISI ARTMALI"

Hayranı olduğu ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile buluşan minik deha Arda Söyleyici ise heyecanını gizleyemedi. Minik deha Arda Söyleyici sorduğu sorular ve verdiği cevaplarla usta tarihçiden tam not aldı. Öğrencilere rast gele kitaplar okutulmaması gerektiğini kaydeden İlber Ortaylı, “Her tarih kitabı doğru bilgiler vermiyor” dedi ve Arda Söyleyici’ ye kitap tavsiyesinde bulundu. Özel yetenekli çocuklara özel eğitim verilmesi gerektiğini ifade eden İlber Ortaylı, Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi gibi kurumların sayısının artması gerektiğini söyledi, Küçükçekmece Belediyesi’ni tebrik etti.

Küçükçekmece Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Murat Doğan ise, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz adına usta tarihçi İlber Ortaylı’ ya teşekkür ederek hediye takdim etti.

Özel yetenekli miniklere eğitim veren Küçükçekmece Belediyesi’nin Çocuk Üniversitesi’ne giden Arda Söyleyici, tarihe duyduğu merakla öğretmenlerinin dikkatini çekti. Arda Söyleyici, ünlü tarihçi İlber Ortaylı’ nın ise büyük bir hayranı. Tarihe büyük bir merak duyan ve araştırmalar yapan Arda Söyleyici, İsmail Kalesi hakkında yaptığı ödevle öğretmenlerinin ve arkadaşlarının gurur kaynağı oldu.

Çok küçük yaştan beri Arda Söyleyici’nin tarihle ilgilendiğini kaydeden Arda’nın annesi Durdane Kaya Söyleyici , “Belgesellerle tarih merakı başladı. Belgeselleri izlerken hep benimle konuşurdu, yaptığı araştırmaları anlatırdı. Çocuğumun IQ’su 130. Bunu öğretmenimiz fark etti. Bizi uyardı, biz de daha sonra Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi’ne gönderdik. Okulunda böyle bir eğitim alamıyordu, burada kendine özel bir eğitim alabiliyor. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi’ne büyük ilgi olduğunu, il dışından bile çocuklarını kayıt ettirmek isteyenler olduğunu kaydeden Çocuk Üniversitesi Yöneticisi Fahri Efe ise, “Burada tamamen çocukların özel yeteneklerine yönelik dersler veriyoruz. Burada bu çocuklarımıza başarısızlığı hazmedebilmeyi, takım olabilmeyi öğretiyoruz. Bu çocuklar bu dünyada kendilerini biraz yalnız hisseden çocuklar. Bu dünyada kendilerinin anlaşılmadığını düşünüyorlar. Buraya geldiklerinde ise kendileri gibi öğrencilerle buluşup normal olduklarını anlıyor ve mutlu oluyorlar. Buraya severek geliyorlar” dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in “Yetenekler Körelmesin” sözüyle hayata geçirdiği Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi, Küçükçekmece’de ikamet eden özel yetenekli çocukların eğitimine ve kendilerini keşfetmelerine yardımcı oluyor. Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde, 4, 5, 6 ve 7’inci sınıftaki üstün yetenekli öğrencilere en az 1, en fazla 4 yıl boyunca eğitimler veriliyor. Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi’nden kurulduğu günden bugüne 214 öğrenci faydalandı. Yüzlerce minik dehaya kapılarını açan Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi’nde ‘Bir Acayip Bilim’, ‘Dinamik Beyinler’, ‘Zeka ve Akıl Oyunları’, ‘Okuma’, ‘Dil (İngilizce)’, ‘Robot’, ‘3D Tasarım’ ile ‘Oyun Kodlama ve Yazılım’ atölyeleri yer alıyor. Danışma kurulunun sıkı bir elemeden geçirdiği çocuklarda başvuru için aranan şart ise, ‘Üstün Yetenekliler Testi Wisc-R’.

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