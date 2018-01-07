HABER

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 09:05 | Son Güncelleme 5 saat önce

İstanbul'dan İzmir'e göçün arttığını belirten ünlü tarihçi İlber Ortaylı, İzmir'e göç edenlere bazı uyarılarda bulundu. İlber Ortaylı, "Halkı Balkanlar’ın ve Akdeniz adalarının Ege’nin bölgelerinden gelmiş bir nüfus. Zenginlik ve rahatlık yanında kendine göre kuralları var. Bazı tipler için söyleyeyim, kimsenin mini eteğine ve şortuna karışmasınlar" dedi.

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

Hürriyet gazetesi yazarı İlber Ortaylı'nın 'İzmir'e göç eden bazı tiplere söylüyorum: Miniye şorta karışma' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

(...) Şimdi de bunalan İstanbul, İzmir’e göç etmeye başladı. Önü alınamaz. Lakin gittikleri yer dikkat etmeleri gereken bir bölge. İzmir zengin bir bölgenin merkezi. Halkı Balkanlar’ın ve Akdeniz adalarının Ege’nin bölgelerinden gelmiş bir nüfus. Zenginlik ve rahatlık yanında kendine göre kuralları var. Bazı tipler için söyleyeyim, kimsenin mini eteğine ve şortuna karışmasınlar. Daha çok bilmişler için söyleyeyim, umumi yerlerde yüksek sesle İzmir âdetlerini tenkit etmesinler, iki kadehten sonra bağıra bağıra konuşup kahkaha atmasınlar. Çünkü İzmir’in rahatlığında böyle şeylerin yeri yok. Yukarıdaki tipte bir talimat kitabını Amerikan ordusu İngiltere’de üstlenen mensupları için kaleme almıştı. Fakat asıl önemlisi, her bulduğunuz yere ve eve milyonlarca meblağı pazarlıksız vermeyin çünkü o şehirde oturan insanların da kendi alım kapasiteleri belli.

Yazının devamını okumak için tıklayın

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Mini Etek göç istanbul

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

ABD Fırat Kalkanı bölgesindeki aşiretleri Türkiye'ye karşı kışkırtıyor

ABD Fırat Kalkanı bölgesindeki aşiretleri Türkiye'ye karşı kışkırtıyor

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Okuyucu Yorumları 72 yorum
alenen halkı kin ve düşmanlığa sevketmiş.sanki başka ülkeden bahsediyor.ülkenin her toprağı islamdır ve islam dışı herkes bize uymak zorundadır.şimdi orda bir olay olsa,göç eden bir kavga sonrası çıkarıp silahı ile izmirliyi alnının ortasından vursa nolucak.elbet bu açıklaman için bir uyarı alacaksın ilber.ayrıca bu halk gavur izmir lakabının neden çıktığını unutmadı.tarih bilgisi sana özel bir öğreti değil.çaktınmı
prof diye geçinenlerin gündemine bak..
@fblack373737 beğenmediysen git nuhun oğlu babasıyla cep telefonundan konuştu diyen profları dinle hem zeka seviyene de uygun . seni aşar böyle konular .
@fblack373737 sen nesin böcek. Senin gündemin bile olamaz. Okuma yazma bilene şaşma lazım
niye kıpkırmızı oldun
@ferdagoksel üzülme olur böyle anlamalar.
kimse kimsenin mini sine şortuna karışmıyor da,,,hiç kimsede % 99 u Müslüman olan bir ÜLKE de,,tesettürüne karışmasın,,,her Vatandaşın ,,heryerde Özgürce Giyim Hakkı olsun,,,
@34kso34 tesettür sorunumu kaldı mal kaçıncı yüzyıldayız.
@34kso34 ay kıyamam yine mi mağdur oldunuz
@34kso34 aynen herkes istediği tarzda yaşasın
@34kso34 insanları yanıltıp, devleti de milleti de hükümeti de zan altında bırakmayın,,,,,o dediğin 80 li 90 lı yıllarda kaldı...kafayı kaldır da önüne ileriye bak.....kim kimi tesettürlü diye dışlıyor hangi kamu kurumunda tesettürlü personele direnç var....sen kimin trolüsün Devleti de hÜkümeti de zan altında bırakıyorsun....
@34kso34 arabistanda karismiyorlar. Bence senin laik bir ulkede degil islam ulkesinde yasaman lazim. Hem senin istedigin olur beynin rahatlar hemde gunaha girmessin. Arabistana git bence tam senin istedigin hayat var orda. Sakin yanlis anlama ironi yapmiyorum gercekten senin istedigin hayatvar orda mutlu olursun.
Turkiyenin %99 u müslüman mı inanma. velevki müslüman zaten şortu miniyi o müslüman giyiyor. Ama senin kafandaki müslüman öyle giymemeli. müslümanlığı herkes senin gibi yaşamak zorunda değil zaten Ateizler senin gibi düşünenlerden kaçıp dinden çıkıyor
neden kıpkırmızı oldun....
@34kso34 bu ülkenin % 99 u müslüman değil...Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayan kalkmışsın... :)
Sen bu ülkede mi yaşıyorsun. Kimsenin baş örtüsüne karışıldığı yok. Çok istiyorsun heralde sende kapanmak. Sana bile serbest. İstersen cinsiyet değiştirip sende kapan. Sıkıntı yok yani. Yanlız beyin olarak sıkıntın var.
@34kso34 Ne kadar masum ve iyi niyetli bir arkadaşsın sen, aynı iyi niyetli dilekleri sana temenni ederek bu düşünce yapınla seni avrupaya gitmeye davet ediyorum burada bulamadığınız her şeyin fazlasını size sunacaklar hem rahat edersin mutlu olursun kardeşim.
Bişey anlamadık ama bu pislik ne olacak hoca kokuyor İzmir İstanbullaşıyor doğrudur. Fakat Mahalle kavramı da kayboldukça insanlar birbirine saygı göstermez ! Güzel mahalle tabi bahsettiğim. İzmir de mahalle kavramı çok karışık. Bir en dip kuyular gibi yerler bir güzel adetler ortamları. Kitle karmaşası çok fazla. Batı kafası örgüt yuvasına dönüşmüş. Etek metek sen nediyorsun hoca. Bu mu senin işin.
neden Konya demiyor . çaktın mi .
hadi lan yobazlar. adam direk kimsenin özgür iradesine karışmayın diyor. sağdan soldan geçen mini etekli kızlara bakıp offf diyip iç geçirirken milli değerler, ahlak ve edep hiç aklınıza gelmiyor. herkes kendini nasıl rahat hissediyorsa öyle yaşamalı. 2018 desiniz bırakın bu üstten aman biz islam ülkesiyiz nasıl olur diye konuşup, alttan alttan yurtlarda yaşattığınız taciz, tecavüz sapıklıklarını. konuş hocam sen. yıllarını verip profesör olmuşsun, burda 3 tane zibidi, hadsiz, kendini bilmez seni eleştirmeye çalışıyor. Hadsizler.
hemen yazmış bizim yobazlar anlamadan, izmire gittiğinizde apzı açık dolaşmayın oranın kültürü farklı herkes orada özgür düşünceye önem verir demek istemiş. hemen olayı dine bağladılar. izmirde camide var gidersin ibadetini yaparsın. korkma camiye kilit vurmuyorlar orada.
xsailor112 İlber hoca bir öngörüde bulunmuş kine nefrete falan sevk ettigi yok sen yanlış anlamışsın ayrıca kimse kimseye uymak zorunda değil ayrıca izmir türkiyenin medeniyete cagdaşlıga acılan penceresidir kendi sıg zihniyetini kendine sakla cahil cesareteriyle ilber hocaya tarihmi ögretecekci?
Arkadaş Nasıl Ki Ramazdanda Erzurumun Katı Kuralları Varsa İzmirinde Kuralları Var Kural Demıyelimde Bi Tarzı Var Valla İzmirdense Erzuruma Gidince Daha Dikkatli Olmak Gerekır Bunun Gibi Bişey
cahil, hemde çok kara cahiiiil
"xsailor112" HERKES BİZE UYMAK ZORUNDA VE BU AÇIKLAMAN İÇİN BİR UYARI ALACAKSIN, DİYORSUN???PEKİ SEN KİMSİN??? BU GÜCÜ HANGİ "KHK"-DAN BULUYORSUN ACABA?
Ulan rumuzunuz bile yabancı isimle yazılmış islamcılık oynuyorsun. Islâm dinini doya doya yaşıyorsun da burda savunması mi kaldı. Sizin gibi insancıkların yüzünden bu ülke bu durumda. insan olun biraz anlayışlı olun tahammül etmeyi öğrenin boş konuşmayın.
ilber hoca izmir özgürlükler şehridir kimse kimseye karışmaz hödük bulamazsın izmirde istisnalar hariç tabi
Duyanda izmir i şehir zannedecek..kordon da başka hicbiryeri yok..kuru insan kalabalıgı varoş..gecekondu yıgını bi yer..refah falanda yok..gariban anadolu insanı..
Hı hı evet aynen öyle. O yüzden lütfen İzmir'e göç etmeyin. Orada sizin için hiçbirşey yok. Biz kendi çöplüğümüzde mutluyuz. Bizi bizimle baş başa bırakın. Gelmeyin lütfen gelmeyin. Çok kötü ya o yüzden diyorum. İzmir'e şehir mi denir? Hiç yani... Gelmeyin o yüzden...
.
BU DA KAFAYI YEDİ.. OKUMUŞUN CAHİLİ BU OLUYOR..
Keşke İzmir hiç göç almasa. Bi İzmir'i böyle seviyoruz.
anca bundan anlarlar
Adam hakli Dagılin beyler.
Zamanında Tayyip bey İstanbul'a önüne gelen girmesin ,gerekiyorsa pasaport ile alalım dediğinde zıplayanlar ,görüyorum'ki bu günlerde ,Tayyip beyin haklı olduğu gerçeği benimsemeye başlamışlar.
Bu herşey bana göre olacak zihniyetindeki çakma demokratların işlerine geldimi gavur izmir, işlerine geldi mi chp liler dinsiz sonra ülkenin %99 müslüman. Okuma yazmanızın olmadığı blli de ufak bir topla çıkarma bile yapmaktan acizler.İzmir Türkiyenin nüfusunun % 7-8 i. chp lileer değiniz %25 . Hem müslümanlık tapulu malınız gibi ben müslümanın . şu değil , o gavur filan. Hani %99 müslümandı. Gerçi bunlar olmasa bile ülkenin %99 müslüman değil.
gavur izmir lakabı padisah Aptalaziz vatan topraklarini satışa çıkardığında izmirden çok toprak satıldığı içindir. Kendi memleketinizde bademlemeye devam ediniz.izmir medeniyetir.
İzmir düzgün insanların memleketidir, uyum sağlamayanı sağlattırırlar
@ferdagoksel evet. özellikle izmirlileşen anadolu insanları bu düzleştirmeyi yerinde ve çok güzel başarıyor! izmir kültüründen gelen izmir kökenlilerde (milliyeti katiyen fark etmez bir kere!) kalite adına gerçekten nadide insanlar var! bu güzellikler olmasa sen bu kadar rahat konuşamazdın zaten...
Bu yazar abimiz, Okulunda vakit girdiği ve zaman darlığı sebebi ile İbadet etmesi gereken öğrenci ve öğretmenler için niçin konuşmamıştı. Başörtüsü nedeni ile okula, işe, düğün salonuna, üniversiteye insanların alındığında niye konuşmamıştı?
Millet İzmir'i biliyor kimse karışmaz orda mini eteğe, şorta. Orda karışılan sözlü tacize uğrayanlar sakallı sarıklı adamlar ve çarşaflı hanımlar. Bunlar bizim insanımız değil mi? Onların özgürce İzmir'de yaşama hakkı yok mu
https://m.youtube.com/watch?v=acke_X2QdCw sana cevabımı bu linkle veriyorum. Ben İzmir'de bugüne kadar hiçbir türbanlıya ya da sakallı sarıklıya karşıldığını görmedim. Ancak videoda izlediğin üzere İzmir'de dahi yaşam tarzı dayatma, herkesi kendine uymaya zorlama çabası içerisindeler. O yüzden şu sinekten yağ çıkarırcasına zorlama mağduriyet edebiyatından vazgeçin. Günümüzde türbanlı olmak bir avantaj malum. Türbanlı sayısının patlama derecesinde artması, ailesinde tesettürlü olmadığı halde patır patır tesettüre girenlerden belli bugünkü durum. Malum öyle olunca iş bulmak vesaire daha kolay.
Hani yeni TÜRKİYE dedikleri bu ülke artık Sn.Ortaylı'ın değindiği TC değil.Bu ülkede yurtlarda kalan küçük çocuklara tecavüz ediliyor bakan bir defadan bir şey olmaz diyor.Öğretmen beden dersinde eşofman giyen kız çocukları için cinselliktir diyen öğretmenler var.Eşleri tarafından öldürülen yüzlerce kadınlar var.Son yıllarda yaşananlardan sonra eski TC artık tarih kitaplarında kaldı demek zorundayız.
sevgili mısırlıoğlu yandaşları arkadaşlarım ilber hoca gerçek bir tarihçi ve sağdan soldan farketmez löp diye oturtan bir tatihçi yalan yanlış konuşmayın hepinizin kökünü araştırır sonuçta hiçbiriniz 1.60 m boyunda çekik gözlü elmacık kemikli zayıf çevik yapıya sahip değilsiniz
sadece haberin başlığını okuyup yorum yapmışsınız cahiller. 1 tane haberi anlamış yorum yok. Bakın andaval sürüsü Hoca, iki kadehten sonra bağırarak konuşmasınlar da demiş. İzmir in kendine has bazı şeylerini anlatmış oraya göç edecek olanlara. Fetva vermemiş. kimine göre ortalıkta etini gösterip dolaşanlar da rahatsız edici, 2 dubleden sonra avazı çıktığı kadar bağıranlar da. Bizi ilgilendirmez herkes özgür deyip geçtiğimiz gün birarada yaşamayı başarırız.
zorunuza mı gitti çomarlar adam doğruyu söylemiş
hoca kendin söylüyorsun bunların göçmen olduğunu o zaman bu ülkeye uyum sağlamak zorundalar
Çok yanlış bir noktadasın. O zaman birileri de kalkar sana der ki sen de Orta Asya'dan göçtün geldin sen de uyum sağlasaydın diye...
ah be bide siz milletin baş örtüsüne karışmasanız ne güzel olacak
hocaa hocaaa bazen sasiriyorsun! izmirde ardahan gibi sivas nevsehir gibi anadolunun bir parcasi! yani kisacasi bizim! sen oradaki bacilarimiza analarimiza ciplakmis muamelesi yapamazsin agzini topla! tabiki yanlis yapan uyarilir! sehitler analari bacilari etlerini sunsunlar giye canlarini vermediler!
@xsailor112 Kıskanmana gerek yok. Söz hayvanat bahçesinde ölen ilk orangutanın yerini sana rezervasyon yapıcam.
Hoca doğru söylüyor izmir özgür bireylerin yaşadığı bir şehir din ile ne alaka senin dinin sana benim dinim bana herkesi bütün olarak dinselleştiremez kinse
"HANİ,MAHALLE BASKISI OLMAYACAK" DİYEN YETKİLİ VE ETKİLİ BÜYÜKLERİMİZ NEREDE ACABA BU GÜZEL PAZAR SABAHINDA?
Bu ÜLkenin Tamamı MüsLüman Diyen İnsanLara SesLeniyorum! SizLer İsLamı Savunuyoruz Diye Tam Aksine İsLamı KötüLeştirdiğinizin Farkında Mısınız? İnanıyorum Ki Farkında Bile DeğiLsiniz? Bu üLkede İsLama Karşı Haddinden FazLa HakaretLer SöyLeniyor... Ve HiçBir Yerde de Tepki FiLan Görmüyoruz Ve Göremiyoruz Ne Yazık ki; Eğer SizLer! IsLami Savunmak istiyorsanız... ki Bence Savunmuyorsunuz... O Zaman Da Mini EtekLerin Veya Şort Giyen insanLara Da Tepkinizi Göstermek Zorundasınız... ALLAH Giyim Konusunda Hiçbir KuLunu Özgür Yaratmamıştır... SizLer mi? Özgür Yaratacaksınız Bu Gidiş Nereye...
biz İzmirliyiz farklıyız. kimse bizim damarımıza basmadıkça ne tesettüre ne çıplaklığa karışırız. Karışanın da karşısında dururuz. Küçükleri korur büyüklere saygı duyarız. 15-18 yaşından küçüklere sarkanlara gereğini önce sözle anlamazsa anladığı dilde söyleriz. Kadınları koca dayağından erkekleri kadın korkusundan koruruz. Farklıyız farkı farkettiririz. Terbiyesizleri sevmeyiz.
Helal olsun hocama. Yobazlar saldirdiysa dogru yolda demektir.
İnsanları serbest bırakın heryerlerını açabilirler.Goruntu güzelliği olur kulotlada geZebilir. Peki bunları kaldıramayan insanlar nolacak psikolojisi bozuk sapık biri çıkıp tacize baska işe kalkarsa nolacak.Toplumun orf ve adetleri nolacak. Ailesiyle gezen cocuk karşısındaki bayanın mahrem yerini gorunce ailesi nedeyecrkk o çocuk nasıl yetişecek psikolojisi nolacak duşundunuzmü hiç.Ozgurluk olmalı ama bır ölçüsünde olmalı
yobazlara ölüm hahahaha hiç bir yerde istenmiyorsunuz irana arabistana gidin orada rahat edersiniz
Diğer Haberler
'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

Restorasyonu tamamlanan Demir Kilise açıldı

Restorasyonu tamamlanan Demir Kilise açıldı

'F-16 ve Özel Kuvvetler ile sınırda UFO kovalanmış'

'F-16 ve Özel Kuvvetler ile sınırda UFO kovalanmış'

Osman Baydemir gözaltına alındı

Osman Baydemir gözaltına alındı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

Günlük burç yorumları 7 Ocak Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 7 Ocak Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.