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İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 03:05 | Son Güncelleme

Gazeteci Nevzat Çiçek, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'la ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu. Çiçek, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin ittifak yapması için İlker Başbuğ'un devrede olduğunu ve bu olayın Ankara'da duyulduktan sonra büyük tepkiye neden olduğunu açıkladı.

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

CNN TÜRK'te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan Nevzat Çiçek, seçim ittifaklarının yoğun olarak konuşulduğu bu günlerde çarpıcı bir iddia ortaya attı.

İlker Başbuğ'un Adıyaman'da kanaat önderleriyle bir takım temaslarda bulunduğunu söyleyen Çiçek "Saadet Partisi'nin AK Parti'ye yanaşmaması durumunda, İYİ Parti ile bir ittifak içerisine girebileceği ve İlker Başbuğ'un da bunun üzerine çalıştığı tahmin ediliyor" dedi.

Nevzat Çiçek şu açıklamalarda bulundu:

İlker Başbuğ Adıyaman'a gitmişti. Erdoğan ve Bahçeli çok sert tepki gösterdiler. Ben bu işin perde arkasını merak ettim acaba sadece Afrin üzerinden söylenen midir? Yoksa başka bir şey mi? Ben çok farklı bir bilgiye ulaştım. Başbuğ orda çeşitli illerin kanaat önderi ve aşiret reisleriyle görüşüyor.

Sanırım Ankara'nın kulağına gelen kısım orası. Yani Afrin'den ziyade Başbuğ'un ordaki temaslarının neticesi...

Başbuğ'un oradaki gezilerinde İYİ Parti'nin olduğu biliniyor.

"İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİ BİRLEŞSİN DİYE UĞRAŞIYOR"

Saadet Partisi'nin AK Parti'ye yanaşmaması durumunda İyi Parti'yle bir ittifak içine girilebileceği tahmin ediliyor. Başbuğ'un da bunun üzerinde çalıştığıyla ilgili bir emare ortaya çıkıyor.

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