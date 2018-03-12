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İran'da düşen Başaran Holding'a ait özel jetin pilotu Melike Kuvvet'in büyük dramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 11:39 | Son Güncelleme

İran'da düşen ve Başaran Holding'e ait özel jeti kullanan pilot Melike Kuvvet'in, FETÖ'nün kumpasına kurban gittiği ve yaşamını sürdürebilmek için sivil havacılıkta pilotluk yapmaya mecbur kaldığı ortaya çıktı. Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından Melike Kuvvet'in yürek yakan öyküsünü arkadaşı anlattı.

İran'da düşen Başaran Holding'a ait özel jetin pilotu Melike Kuvvet'in büyük dramı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel jet, dün İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Başaran Holding'e ait olan jette, bekârlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı vardı. Uçağın pilotu ise Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Melike Kuvvet'ti.

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Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran alçak FETÖ kumpaslarına Melike Kuvvet'in de kurban gittiği ortaya çıktı. Başarılı pilotun arkadaşı Murat Seluk, Melike Kaptan'ın yaşadıklarını anlattı.

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''FETÖ’cüler tarafından,asker bir arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylerken videosu çekilip “ahlaksız yaşantıdan”ordudan atıldı...

Onu sorgulamaya gelen şimdi tutuklu olan istihbarat subayları “pavyonda şarkı söylemişsin,gece kulüplerinde çıkıyormuşsun, işte görüntüleri diye doğum gününde şarkı söylediği esnada çektikleri 10 dakikalık videonunsadece 9 saniyesini kesip almış ve ona göstermişlerdi...

Olay Merzifon’da geçiyordu,orda ne pavyon ne de gece klübü vardı... Olsa bile onurlu ve şerefli bir Türk askeri olan Melike zaten öyle bir şey yapmazdı... Eş dost toplantılarında yoğun istek olursa bir şarkı patlatırdı... Onu ordudan atmak isteyen şerefsizler bunu bahane ederek kumpas kurmuşlardı...

BEŞ PARASIZ VE YALNIZDI

Beş parasız ve yalnız kaldı,görevde iken arkadaşım kardeşim amirim diyenler Avcılar’da oturduğu evin kirasını 3 ay ödeyemediği dönemlerde telefonunu bile açmadılar,kimse arayıp sormadı,hep yalnız hep birbaşına kaldı.

İstanbul’da özel bir üniversitede 3200 lira maaşla derslere girmeye başladı,ama bu para ne ordudan atıldığı için ödemek zorunda olduğu tazminata, ne kirasına ne de kredi kartlarına yetiyordu... Haksız yere ordudan atılmış olmanın hazımsızlığı da bu işin cabasıydı...

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktıİran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İNTİHARI BİLE DÜŞÜNÜYORDU

İntiharı bile düşünüyordu... O dönemlerinde sürekli telefonla konuşuyor telkinlerde bulunuyordum... AYİM’e (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi) dava açtı geri dönmek için,ilk duruşmada kaybetti,sen orduya layık değilsin demişti AYİM’in sözde hakimleri... Zira;bir yıl sonra 15 Temmuz darbe girişimi olacak,onu ordudan atan Hava Kuvvetleri komutanı, Personel Daire Başkanı,İstihbarat Daire Başkanı ve AYİM’in hakimleri tutuklanacaktı.

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Bu arada sadece helikopter pilotu belgesi olduğu için sivil hava yollarına işe giremiyordu, ben 'Sivil piyasada helikopter pilotluğu yap' dediğimde ise, "Abi piyasa Kara Havacı Pilotların elinde,ordudan atıldığım için ve referansım da olmadığı için iş vermiyorlar" diyordu.

Bir taraftan üniversitede hocalık yaparken diğer taraftan da borç harç kredi ile Çorlu Uçuş okuluna başlamıştı jet pilotu sertifikası için... Belgesini de almaya az kalmıştı ve aldığı dönemde de darbe oldu...

BİNBAŞI RÜTBESİYLE HELİKOPTERİNE BİNECEKTİ

Tüm suçlular tutuklandı, Hava Kuvvetleri ise FETÖ’nün geçmişte ordudan attığı pilotları geri çağırmıştı...Melike gibi bir çok kişiye ulaştı,Melike buna çok sevinmişti eski günlerde olduğu gibi üniforma giyecek Binbaşı rütbesiyle Helikopterine binecekti...

Sağlık raporu istediler onu da aldı, pazar günü telefonla konuştuk "Yarın Hava Kuvvetleri’ne gidiyor yenide göreve başlıyorum" demişti, çok mutluydu...

YIKILMIŞTI!

Bu arada ne mi oldu dersiniz?
Eğitim aldığı Çorlu’daki uçuş okulu FETÖ’den kapatılmıştı,Hava Kuvvetleri ise Melike’yi FETÖ’cü bir okullla yakın temasta ve eğitimde olduğu için göreve kabul etmeyeceklerini bildirmişti...

Yıkılmıştı...

Bursalı iş insanının kızı da düşen jette yaşamını yitirdi...Bursalı iş insanının kızı da düşen jette yaşamını yitirdi...

FETÖ’cüler yüzünden atılmıştı,yine FETÖ’cüler yüzünden göreve dönememişti... Bu arada Anayasa Mahkemesine başvurdu ve davayı kazandı,”özel hayatın gizliliğinin ihlali “gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti,göreve tekrar döneceği günlere aylar kalmıştı...

Onurunu şerefini üniformasını yeniden alacaktı...

HAVA KUVVETLERİNE DÖNECEĞİ GÜNE KADAR....

Bu arada parasızlık ve yoklukta dipteydi... Hava Kuvvetleri’ne döneceği güne kadar sırf borçlarını ödeyebilmek ve bir nefes alabilmek için Başaran Holding'teki bu işi bulmuştu...
3-5 aydır onların özel uçağında pilotluk yapıyordu...

Gözü ne sivil hava yollarında ne de bir iş adamının jetindeydi...
Milliyetçi Atatürk’cü vatan aşkıyla tutuşan bir askerdi...
Derdi tekrar üniforma giymekti...
Benim diyen erkekten daha erkek, benim diyen adamdan adamdı..,
Herkese de adamlık insanlık dersi verecek karakterdeydi...

GERİDE SADECE BİR ANA BIRAKTI

Geride ne eş ne çocuk ne baba,sadece bir Ana bıraktı...
Bugün onu aramayan, sormayan, üç kuruş yardım etmeyen, onu yalnızlık ve çaresizliğe bırakan sözde dost ve arkadaşlarının RAHMET yorumlarını şaşkınlık içersinde okuyorum...

BU KADIN BUDURUMDAYKEN NEREDEYDİNİZ?

Bu kadın bu durumlardayken neredeydiniz???
Yakın bir arkadaşım çok sevdiğim bacım,örnek insandı...
Allah Rahmet eylesin kardeşim güzel yürekli insan...
Seni bu hayatı yaşamaya mahkum edenlerin Allah belasını veriyor, verecekte...
Nur’lar içinde yat güzel yürekli kadın...''

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başaran holding İRAN melike kuvvet mina başaran hüseyin başaran FETÖ

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
hepsinin ölümü üzücü ama nedense ben en çok Personele üzüldüm
sen hiç birşeye üzülmezsin sende tayyip gibisin ölenlerin hepsi bizim insanimiz hepsine ayni üzül ayrim yapma bilmiyorsan da aydinlatayim başaran holding iyi akp lidir arastirirsan bulursun.
aynen kardeşim personele çok uzuldum
@arjursum bana ne arkadaşım hangi partiden olduğundan..MALMISIN Ben en çok Personele üzüldüm Senin dediğin gibiyse ;Sende AKP liolduğu halde diğerlerine Çok üzülmüşsün
Mekanin cennet olsun kardesim, o fetöcü kumpscilardan hesap soracagiz sana ant olsun.
kaderi buymuş ölmüş ..
çilekeş kadın allah rahmet eylesin
her ölenin bir hikayesi var.. geride herşeyi bırakıp gidiyoruz.
bu kadının ahı tutsun hepinizi fetomusunuz nesiniz çakma müslümanlar
tüm akepelilerin ve o verenlerin tanrı cezasını verecek
Bir insanın hayatını devlet değiştirebiliyor demek ki !!
BU KADIN BUDURUMDAYKEN NEREDEYDİNİZ? "Bu durum" ayrı yazılır.
İran'da düşen Başaran Holding'a "Holding'e" olacak . Bir habere başlık bile atamamışsınız.Asıl dram sizinki olmuş. :)
BU ULKE O KADAR GARIP BIR ULKEDIRKI HAYATTAYKEN KIYMETINI BILMEYENLER OLDUGUNDE SENI YERE GOGE SIGDIRAMAZ ALLAH BU TOPLUMA AKIL FIKIR VERSIN MEKANLARI CENNET OLSUN HERBIRININ
bunları yapanlar nasıl can vercek tabi yaradana azda olsa inanıyorsalar
@sunreklam yaradana inansalar bunları yaparlar mı?
Türk ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocuklarının şerrinden korusun ne VATIKANDA günah çıkararak nede islâmî güncelleyerek bu günahdan kurtulamayacaksın meydanlarda ergenekonun savcısıyım diyen zat
Türk ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocuklarının şerrinden korusun ne VATIKANDA günah çıkararak nede islâmî güncelleyerek bu günahdan kurtulamayacaksın meydanlarda ergenekonun savcısıyım diyen zat
Peki bu dramı anlatan Murat Seluk sen ne yaptın
PİLOTLARI VE HOSTESİ ALLAH RAHMET EYLESİN CENNET MEKANLARI OLSUN
hem fetöculer attırdı diyorsun hem de fetönün okulunda eğitim almış diyorsun
Allah rahmet eylesin kötü bir talih
Ölümleri hepimizi bir insan olarak mutlaka üzmüştür... Allah rahmet eylesin... Bundan böyle ölen herkes için feto ile bağlantısı vardı mağdurdu edebiyatı yapılırsa üzüntü yerini mutlaka kin alacaktır... feto cu dedikleriniz de ölecek yani.. ölmemek için anlaşmalarımı var
birikimli güzel insanlar gidiyor tek tek geriye kalanlar mı niteliksiz yığınlar ..müritler aklını kiraya vermiş olan kalabalıklar ..yazık
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