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İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim gecesi Muharrem İnce ile yaptığı telefon mesajlaşmasını canlı yayında açıklayan ve tepkilerin hedefi olan İsmail Küçükkaya sosyal medyadan isyan etti.

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

24 Haziran seçimleri sonrası, seçmenler Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den bir mesaj beklerken, FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya 'nın canlı yayında okuduğu mesaj gündem olmuştu.

TWITTER'DAN İSYAN ETTİ

Küçükkaya, İnce ile yaptığı telefon mesajlaşmasını paylaşarak "İnce 'Adam kazandı' diyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu andan sonra büyük bir tepki ile karşılaşan Küçükkaya yaşadıklarına Twitter üzerinden isyan etti ve şu mesajı paylaştı:

"LİNÇ EDİLİYORUM"

Arkadaşlar ben 'konu kapandı' dedim doğru; doğru ama sürekli linç ediliyorum. Herkes her gün konuşuyor. Beni lime lime doğruyorlar. Elbette ben de söz hakkımı kullanıyorum. Kullanacağım. Kendim bir şey demiyorum, gazetecilerin 'evet bu yapılan gazeteciliktir' yazılarını aktarıyorum.

ısmaıl kucukkaya


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Anahtar Kelimeler:
ismail küçükkaya muharrem ince sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yahu gündemde kalmak için entrika çeviriyorsun ismail
Yeyin birbirinizi :)
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