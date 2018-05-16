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"İsrail ve Mısır yaralıları taşıyacak uçağa izin vermedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edildi - Akdağ: - "Filistin'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için İsrail ya da Mısır'a uçak indirilmesi gerekiyor. Her iki ülke de şu ana kadar buna izin vermedi" - Başbakan Erhürman: - "ABD ve İsrail'in orada yaptıkları gerçekten insan hakları açısından kabul edilebilir bir şey değil"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Filistin'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için İsrail ya da Mısır'a uçak indirilmesi gerektiğini belirterek, her iki ülkenin de şu ana kadar buna izin vermediğini söyledi.

KKTC temasları çerçevesinde Lefkoşa'da bulunan Akdağ, ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Kabulde, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ daha sonra Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakanlık ofisinde görüştü.

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamına dünyada sesini en gür çıkaran ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, "Böyle olmaya da devam edeceğiz. Oradaki mazlum kardeşlerimizin, mağdurların yanında durmak bizim boynumuzun borcudur. Filistin'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için İsrail ya da Mısır'a uçak indirilmesi gerekiyor. Her iki ülke de şu ana kadar buna izin vermediler." diye konuştu. Akdağ, sahura kadar bu konuyu yakından takip ettiğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Kıbrıs Türk halkının izole ya da yarı izole bir sahada yapılan zulmün ve cinayetlerin ne anlama geldiğini bilen bir halk olduğunu belirterek, "Bunlar bize bir ders veriyor. Güçlü durmaktan başka çare yok. Kimsenin umuduna, merhametine kendinizi teslim edemezsiniz." dedi.

- "Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak elbette boynumuzun borcudur"

Yaşanan olayların Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün ve Ada'da bulundurduğu silahlı gücün önemini bir kez daha gösterdiğine işaret eden Akdağ, "Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak elbette boynumuzun borcudur. Bu topraklarda bizim kardeşlerimiz yaşıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliği protokolünün tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Akdağ, "Son sürat Kuzey Kıbrıs'ımızı geliştirmeye, bu ülkede yaşayan bütün kardeşlerimizin refahının artması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Tufan Erhürman da Filistin'de yaşananların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "ABD ve İsrail'in orada yaptıkları gerçekten insan hakları açısından kabul edilebilir bir şey değil. Sizin insani yardımlarınızın bile bloke ediliyor olması dünyanın geleceği açısından çok düşündürücüdür. Umarım bir an önce insani yardım noktasında da blokaj sona erer." ifadelerini kullandı.

Filistin'de yaşananlara Türkiye Cumhuriyeti'nin gösterdiği hassasiyet ve tepkilerin son derece yerinde olduğunu vurgulayan Erhürman, bu hassasiyeti uluslararası toplumdan göremediklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Başbakan Erhürman ile görüşmesinin ardından KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile de bir araya geldi.

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