İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

Beykoz'da bulunan bir nargile kafede çekilen görüntüler hayvanseverleri şok etti. Kafenin içerisinde aslan, papağan ve benzeri egzotik hayvanların cam kafeste sergilendiği görüldü.

HAYIRSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kafesteki aslanın yanında koşuşan çocuklar da dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülere hayvanseverler de tepki gösterdi.

KAFESİN ÖNÜNDEKİ TABELADA ASLANIN AĞZINDAN HİKAYE

Aslan Khalessi'nin kafesinin önündeki tabelada, "Antalya'da bir hayvanat bahçesinde doğdum ve gerçek annem ile babam bana bakmadılar, ölüme bıraktılar. İnsan olan gerçek babam ise bu rehabilitasyon merkezinin sahibi. Babamın kucağında büyüdüm ve kendimi artık sizlerden biri olarak görüyorum. Aşağıda kocaman kafesim var ama sizi buradan izlemek için yukarı çıkıyorum" ifadeleri yer aldı.

KAFEDE TİMSAH BİLE VAR

Nargile kafade benzer şekilde bazı kafeslerde egzotik hayvanların da sergilenmesi dikkatlerden kaçmadı. O kafeslerden birindeki timsah ise görenleri şaşkına çevirdi. (İHA)



