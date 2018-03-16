İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli birçok ilde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 25 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 25 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli çok sayıda ilde operasyon yürütüyor.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilere ait 18 adreste aramalar sürüyor.