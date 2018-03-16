İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli birçok ilde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 25 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 25 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli çok sayıda ilde operasyon yürütüyor.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilere ait 18 adreste aramalar sürüyor.
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı
Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
ABD'de korkunç olay! Yaralılar var
Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum