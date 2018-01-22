İstanbul trafik durumu! (22 Ocak İstanbul yol durumu)

İstanbul'da yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi.
İBB TRAFİK YOĞUNLUĞU: YÜZDE 71
İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre iş çıkış saatiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 71’lere kadar yükseldi.
İş yerlerinden evlerine gitmek üzere yola çıkan İstanbullular, yoğun trafik karşısında zor anlar yaşadı. E-5 karayolu Edirne istikameti Cevizlibağ mevkiinde araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
İstanbul genelinde trafik yoğunluğu sürüyor.
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