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İstanbul trafik durumu! (22 Ocak İstanbul yol durumu)

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 20:29 | Son Güncelleme 8 saat önce

İstanbul trafik durumuyla ilgili kötü haber! İş çıkışına denk gelen sağanak yağış yol durumunu olumsuz etkiledi. Ana arterlerde trafik yoğunluğunun yüzde 71’lere çıktığı görüldü.

İstanbul trafik durumu! (22 Ocak İstanbul yol durumu)

İstanbul'da yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi.

İBB TRAFİK YOĞUNLUĞU: YÜZDE 71

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre iş çıkış saatiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 71’lere kadar yükseldi.

İş yerlerinden evlerine gitmek üzere yola çıkan İstanbullular, yoğun trafik karşısında zor anlar yaşadı. E-5 karayolu Edirne istikameti Cevizlibağ mevkiinde araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu sürüyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sğnak yağış olayı yalan normal şekilde yağmur yağdı yollardada herzamanki gibi tıkalıydı ben geçtim cevizlibağdan metrobüsle iş çıkış saatinde sorun yoktu kaza veya araç bozulması vardır yolda ondan dolayı tıklalı yollar
bugun hakkaten cok sikintili bir trafik vardi mahvetti arkadas okullar tatil oldu yine ayni yine ayni ne olacak bu memleketin hali...
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