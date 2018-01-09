HABER

İstanbul'da bu sabah korkutan yangın! Karşı kıyıdan da görüldü

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 08:46 | Son Güncelleme 6 saat önce

İstanbul Fatih’te bulunan bir iş hanında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına 5 ilçeden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, 06.30 sıralarında Fatih Mollafenari Mahallesi Küçükyıldız Hanı Sokağında bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iş hanında yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 5 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yerine gelen ekipler yangını söndürmeye çalıştı.

Bir yandan itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da esnaf içerde olan mallarını çıkarmanın derdine düştü. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri handaki dumanı tahliye etti. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken işyerlerinde ciddi hasar meydana geldi.

İşyerini açmaya gelen esnaf yangın ile karşılaştı. Esnaf yangının söndürülmesini çaresiz izledi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yangın istanbul

En Çok Okunan Haberler

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde 3 Türk var!

Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde 3 Türk var!

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Rabbim Cehennemde yanmaktan bizleri korusun
Diğer Haberler
Yüzbaşı Burak Akın neden teslim olduğunu itiraf etti! 'Yakalanacağımı anlayınca...'

Yüzbaşı Burak Akın neden teslim olduğunu itiraf etti! 'Yakalanacağımı anlayınca...'

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Doğu'da Sibirya soğukları

Doğu'da Sibirya soğukları

Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!

Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması

Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.