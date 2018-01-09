İstanbul'da bu sabah korkutan yangın! Karşı kıyıdan da görüldü

Yangın, 06.30 sıralarında Fatih Mollafenari Mahallesi Küçükyıldız Hanı Sokağında bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iş hanında yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 5 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yerine gelen ekipler yangını söndürmeye çalıştı.

Bir yandan itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da esnaf içerde olan mallarını çıkarmanın derdine düştü. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri handaki dumanı tahliye etti. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken işyerlerinde ciddi hasar meydana geldi.

İşyerini açmaya gelen esnaf yangın ile karşılaştı. Esnaf yangının söndürülmesini çaresiz izledi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)



