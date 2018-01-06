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İstanbul'da dün gece yarısında başladı! Yıkım havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 14:19 | Son Güncelleme 2 saat önce

Zeytinburnu’nda yıkımın devam ettiği Nakliyeciler Sitesi havadan görüntülendi.

Zeytinburnu’nda 7 blok ile 254 iş yerinden oluşan Nakliyeciler Sitesi’nin bulunduğu arazinin 2014 yılında satılmasının ardından başlayan tahliye sürecinde gece hareketli saatler yaşandı. Yıkım kararının uygulanacağı bilgisine ulaşan ambar esnafı ve çalışanları, sitenin giriş-çıkışını kamyon ve TIR’larla kapattı.

Nakliyeciler Sitesi’nin yıkılmasına yönelik kararın ardından eylem yapan ambar çalışanlarıyla polis arasında 6 saat süren gerilim yaşandı. Ardından 17 dükkanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Öğle saatlerine doğru sitenin 1. sokağında yıkıma devam kararı alındı. Kepçelerle dükkanların yıkımına devam edildi.

Nakliyeciler Sitesi'ndeki eyleme polis müdahalesi

Bunun üzerine dükkan sahipleri acele bir şekilde dükkanlarını boşalttı. Ofislerdeki büro araç gereçleri ve ambarlarında bulunan malzemeleri kiraladıkları kamyonlara doldurarak götürdü. Park halinde bulunan araçlarda çekicilere konularak götürüldü. Bazı dükkan sahibi ve işçiler duruma tepki gösterdi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Nakliyeciler Sitesinde yıkım devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu yıkım nakliyeciler sitesi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
burası çok güzel avm olur ya yerde güzelmiş aliagaoglunamı yar olur burası veya kuzu grubamı aç kurtlar bekler şimdi rant için
peki bunu da yazalım.Zeytinburnu nakliyeciler sitesi arsası 156 bin metrekare.Burayı suudi arabistanlı AlQemam şirketi bünyesinde akzirve garımenkul alıyor.daha sonra cumhurbaşkanı recep onayı ile burası kenstel dönüşüme sokulup riskli alan ilan ediliyor.Böylece burya yapılacak konutlar vergiden muaf hale geliyor.Buna noter harcı topu harçları belediyenin alacağı harçlar damga vergisi dahil hiç biri ödenmeyecek.arazi 250 milyon dolara satılmış ve yapılan projeye göre burada 6 bin kişinin yaşayacağı konut ve alışveriş merkezi olacak toplam gelir 1 milyar dolar hesaplanıyor.işte size arap tayyp
şehrin içindeki görüntüsü ve yol açtı trafik berbattı yıkımı iyi olmuş ama işallah yer verirler kamyoncu kardeşlerimize şu esenler otogarını kaldırsınlar daha bir şey istemem ne zaman geldi esenleri berbat ettiler valizi kapan esenlere girdi şimdi ismini duyan kaçar oldu
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