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İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine hazırlanan cumhurbaşkanlığı adayları art arda yaptığı açıklamalarda Google'de en çok arananlar listesine girdi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Google aramalarda zirveye oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakındaki aramalar ise sürekli yükseliş gösterse de İnce'nin gerisinde kaldı.

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

T24'ün haberine göre, Google'da Muharrem İnce hakkında yapılan aramalarda 3 ani artış dikkat çekti. Bunlardan bir tanesi Muharrem İnce, CNN Türk programına katıldığı ve Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Hande Fırat, Hakan Çelik ve Murat Çelik katıldığı Seçime Doğru Özel programında, gazetecilerin sorularını yanıtladığı tarih, yani 24 Mayıs gecesi.

EN ÇOK O GÜN ARANDI

İnce’nin katıldığı program ertesi gün de çok konuşulmuş ve gazetecilerle CHP'nin adayı arasındaki geçen birçok diyalog gündeme oturmuştu. Bu gündem Google Trends’in 25 Mayıs sonuçlarına da yansıdı.

Diğer kritik zirve yapan konulardan biri de İnce’nin Habertürk TV’de Didem Yılmaz’ın moderatörlüğünde gazeteciler Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir’in sorularını yanıtladığı 30 Mayıs akşamında gerçekleşen program oldu. Yine İnce’nin yanıtlarının gündem yarattığı programın ertesi günü olan 31 Mayıs 2018 tarihi Google Trends arama rakamlarında zirve yapan bir diğer tarih oldu. İnce, ilk 100 günde yapacaklarını açıkladığı 19 Nisan tarihinde ise son 30 günün zirvesine çıktı.

1

ERDOĞAN BEDELLİ AÇIKLAMASIYLA YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki aramalar, istikrarlı bir biçimde yükselmesine rağmen, bedelli askerliğin gündeme alınacağını açıkladığı 15 Haziran ve Yenikapı Mitingi’nin gerçekleştiği 17 Haziran tarihleri dışında keskin bir yükseliş kaydetmedi.

DEMİRTAŞ, TRT'DE YÜKSELDİ

1,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkındaki aramalar ise TRT’nin seçim çalışmaları kapsamında izin verilen 10 dakikalık zorunlu yayınına katıldığı 17 Haziran tarihi dışında keskin bir yükseliş göstermedi.

2

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU, FOX'LA YÜKSELDİ

İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ve Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun en yüksek arama sayısına ulaştığı günler ise Fatih Portakal’ın sunduğu Liderler FOX’ta programına konuk oldukları günler oldu.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
AKP%52 chp%35 dhp%6 kim önde belli.
@ilhanay Aynen Anadolu Ajansı'na zorla yaptırılmış yalan sonuçlara inanırsan akp önde. Gerçeği siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Akp'nin %40'ı geçmediği aşikar. Hile ile oy çalma ile topladığı oylar belli. Ve bunları da kanıtlıyoruz ama YSK'da akpnin elinde. İnsanların evinde tanımadığı kişiler kayıtlı oluyor 8-10 kişi. Hep seçim zamanı ama. Mühürsüz oylar geçerli oluyor. Kimse kimseyi kandırmasın yani.
eee kimse tanımıyorki kim diye bakıyorlar normal
çok büyük süpriz olacak muharrem ince bu kısa sürede çok yükseldi eğer 2 ay daha olsaydı secımlere buyuk ıhtımalle ılk turdan alırdı
@tokt assan kessen ince nin alacağı oy % 27 yi geçsin kellemi keserim sol un oyu türkiye de oldum olası %27 yi geçmedi
Tayyib sen büyük bir pehlivansın cihan pehlivanısın van minit dedin Avrupa beni istemiyor bakın dedin avrupa seni niye istemesin sendeniyi pehlivanmı bulacaklar çözüm dedin imralıdaki apo iti ile masaya Feto ile kanka ülkemiz için açamadığın fabrika ile girdğin tüm güreşlerde Halkı yendin almış olduğun bu galibiyetler sonrası ödül olarak bop eş başkanlığı ile yahudi üstün hizmet madalyalarını aldın yani iyi bir YALANCI PEHLİVANSIN çok ustasın o da çırak çıkta yen be büyük pehlivansın ya bak İNCE yi feto büyütmedi halk büyüttü oyuda halk verecek sen yahudi madalyası alırsın diye düşünüyorum.
25 Haziran da göreceğiz zirveyi dibi.
durmak yok yola devam..
doğrudur inanırım , sırf cuma namazını hergün kıldığının ispatı olan videoyu seyretmek için google arama motoruna bayağı bi tıklama olmuştur ...
gogle seçmiyor goggle kalsa demirtaş başkan olur TÜRK mileti pkk lıya tacizciye fetöcüye devlet teslim etmez bu toprakları kolay kazanmadık itin köpeğin maskarası yapıcak değiliz gereği milet sandıkta yapar .
pazartesi günü itibarıyla inşallah ekranlarda bir daha yüzünü görmeyiz, yalanlarını dinlemek durumunda kalmayız.
liyakatsız memurlar kaymakam ve valıler korksun seviyoruz senı MUHARREM İNCE BU ULKE ESKIDEN OLDUGU GIBI DURUST VE AHLAKLI INSANLARIN YASADIGI VE YASAYACAGI BIR ULKE OLACAK BUNUN ICIN DAVUL ZURNA ILE 4 MILYON SURIYELI DOGRU EVINE
umutlandınız mı vatan hainleri :))
BU DEFA TAMAM ARKADAŞLAR...
REYTİNGLERİ ALTÜST EDEN 2 İSİM İNCE VE AKŞENER...BU ÜLKE SİZLERE ÇOK UMUT BAĞLADI...BOŞA ÇIKARMAYINIZ
Düşün ya medyanın % 90'ı sende vali kaymakam ysk başkanı trt sende ama 1. değilsin,demek ki insanlar görünce kanal değiştiriyor, çünkü tepeden bakma aşağılama var,ben her zaman haklıyım arada hatalar yanlışlar kötülükler yapınca da ahh ahh kandırıldım yanıldım böyle yönetim anlayışı mı olur ! Hani tvitler nerden atılıyor diye cezaevini aramıştınız ya ketılla karşılaşmıştınız, işte o ketıl bile sizi süpürecek atacak çok şehirde sevgiler:)
İNCE gelecek her şey incelecek. Siyaset, Döviz, enflasyon insanlar filan filan. :))
google arama sayfasında aranmnakla olsaydı bu işler ... neyse az kaldı 24 haziran akşamı sesleri kesilir...
8 TEMMUZDA AKŞENER-İNCE FİNALİNİ BEKLİYORUZ
fetöcü lerin parmagı vardır
geliyor diyorumda inanmıyorsunuz son 2.!
benim gibi polisten başka kime küfür etmiş kimi sahneden asagı atmıs diye arama yapmıslardır
HABERE BAK? SANKİ ZİRVEDE BİR HALT OLMUŞ.
50 yaş üstünü küçümsemeyin derim.
ulaaaaa AKPPPP BİZİMDİR BİZİM LİDERLİK REİSSSS YANINDAYIZ
siz chp ve diğer partiler böyle yaparak AKPARTİ lileri dahada çok çalışmayı sağlıyorsunuz adamlar bu haberleri duydukça kapı kapı sokakda yürüyenleri iş yerlerindekileri bire durdurup sohbet edip anlatıyor kararsızları ikna ediyorlar ahhhhh ahhhhhh siz kaş yapar ken kendi gözünüzü çıkarıyorsunuz
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