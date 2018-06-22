İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

T24'ün haberine göre, Google'da Muharrem İnce hakkında yapılan aramalarda 3 ani artış dikkat çekti. Bunlardan bir tanesi Muharrem İnce, CNN Türk programına katıldığı ve Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Hande Fırat, Hakan Çelik ve Murat Çelik katıldığı Seçime Doğru Özel programında, gazetecilerin sorularını yanıtladığı tarih, yani 24 Mayıs gecesi.

EN ÇOK O GÜN ARANDI

İnce’nin katıldığı program ertesi gün de çok konuşulmuş ve gazetecilerle CHP'nin adayı arasındaki geçen birçok diyalog gündeme oturmuştu. Bu gündem Google Trends’in 25 Mayıs sonuçlarına da yansıdı.

Diğer kritik zirve yapan konulardan biri de İnce’nin Habertürk TV’de Didem Yılmaz’ın moderatörlüğünde gazeteciler Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir’in sorularını yanıtladığı 30 Mayıs akşamında gerçekleşen program oldu. Yine İnce’nin yanıtlarının gündem yarattığı programın ertesi günü olan 31 Mayıs 2018 tarihi Google Trends arama rakamlarında zirve yapan bir diğer tarih oldu. İnce, ilk 100 günde yapacaklarını açıkladığı 19 Nisan tarihinde ise son 30 günün zirvesine çıktı.