İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

T24'ün haberine göre, Google'da Muharrem İnce hakkında yapılan aramalarda 3 ani artış dikkat çekti. Bunlardan bir tanesi Muharrem İnce, CNN Türk programına katıldığı ve Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Hande Fırat, Hakan Çelik ve Murat Çelik katıldığı Seçime Doğru Özel programında, gazetecilerin sorularını yanıtladığı tarih, yani 24 Mayıs gecesi.
EN ÇOK O GÜN ARANDI
İnce’nin katıldığı program ertesi gün de çok konuşulmuş ve gazetecilerle CHP'nin adayı arasındaki geçen birçok diyalog gündeme oturmuştu. Bu gündem Google Trends’in 25 Mayıs sonuçlarına da yansıdı.
Diğer kritik zirve yapan konulardan biri de İnce’nin Habertürk TV’de Didem Yılmaz’ın moderatörlüğünde gazeteciler Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir’in sorularını yanıtladığı 30 Mayıs akşamında gerçekleşen program oldu. Yine İnce’nin yanıtlarının gündem yarattığı programın ertesi günü olan 31 Mayıs 2018 tarihi Google Trends arama rakamlarında zirve yapan bir diğer tarih oldu. İnce, ilk 100 günde yapacaklarını açıkladığı 19 Nisan tarihinde ise son 30 günün zirvesine çıktı.
ERDOĞAN BEDELLİ AÇIKLAMASIYLA YÜKSELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki aramalar, istikrarlı bir biçimde yükselmesine rağmen, bedelli askerliğin gündeme alınacağını açıkladığı 15 Haziran ve Yenikapı Mitingi’nin gerçekleştiği 17 Haziran tarihleri dışında keskin bir yükseliş kaydetmedi.
DEMİRTAŞ, TRT'DE YÜKSELDİ
1,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkındaki aramalar ise TRT’nin seçim çalışmaları kapsamında izin verilen 10 dakikalık zorunlu yayınına katıldığı 17 Haziran tarihi dışında keskin bir yükseliş göstermedi.
AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU, FOX'LA YÜKSELDİ
İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ve Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun en yüksek arama sayısına ulaştığı günler ise Fatih Portakal’ın sunduğu Liderler FOX’ta programına konuk oldukları günler oldu.
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