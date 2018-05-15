HABER

Akşener'e çirkin saldırı! Merali Gıdıkla oyunu tepki topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 07:40 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili ortaya çıkan bir telefon oyunu tepki çekti. “Merali Gıdıkla” adlı oyunda, Akşener’e çirkin saldırılar yapılırken, el ve kol hareketleriyle Akşener’e küfür de ettirildi.

Akşener'e çirkin saldırı! Merali Gıdıkla oyunu tepki topluyor

Play Google uygulamasında yer alan Fatih Sarı imzalı oyunun, 9 Mayıs’ta güncellendiği de görüldü. Akşener’e yapılan ahlaksız saldırıya, birçok vatandaş da tepki gösterdi.

Odatv’de yer alan habere göre, oyun, sosyal medyada, “Kirli ve hain oyunlar kurarak CUMHUR İTTİFAKI’nı bozmaya çalışan kişi ile biz ancak oynarız. Oyunumuzu indirin ve canınız sıkıldıkça oynayın”, “Küresel ve içteki hainlerin oyunlarını bozmaya hazır mısın? Bu millet 15 Temmuz gibi hain planları bozdu.Şimdi de başkanlık seçimlerinde tüm olanları bozacak. Biz onları oyun yapar oynarız. İndirin ve oynamaya başlayın” ifadeleri kullanılarak tanıtıldı.

meral-haber-skandal


Meral Akşener yol haritasını açıkladıMeral Akşener yol haritasını açıkladı
'İnce yol aldı, Akşener geri kaldı''İnce yol aldı, Akşener geri kaldı'
Türk boksör Keser'in ölümünde korkunç şüphe!Türk boksör Keser'in ölümünde korkunç şüphe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 15 yorum
Az kaldi, sandik gelsin bakin kim kimi gidikliyor
acayip güldüm bu habere gıdıkla. tam uymuş .
Ahlaksızlığa hırsızlığa iftiralara ayrışma kutuplaşma diktatörlüğe son vermek için AKŞENER Gelecek güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzura kavuşacak
Elinizde Turkiye Cumhuriyeti oyuncak haline geldi,elbet bu devran bir gün donecek.
emineyi düdükle oyunu da çıkar yakında ama bence hiç tutmaz.
@enteresan_adam kendinizden utanın bir ülkenin Cumhurbaşkanının eşine hiç çekinmeden bunları yazıp bu ülkede diktatörlük var, özgürlük yok diyorsunuz daha ne kadar özgürlük olacak acaba?
Sn.Akşener'e etik olmayan, belden aşağı ne varsa yapıyorlar. Fetönün hamileri kadını Fetöcülükle suçluyor . Dinci geçinenler iftira kampanyası yapıyor. Peki ne oluyor? Meral Hnm. giderek Türk Halkının gözünde ve gönlünde büyüyor. Her yere korku salması onu giderek tel alternatif haline getirdi.Artık görünen o ki İYİ ler ile kötülerin savaşı olacak ve Allah her zman iyilerinin yanındadır.
Sen sıkıyorsa Erdoğna yap bak ne oluyorsun, ülkeyi terketmek zorunda kalırsın.. hemen hakaret davası açılması gerekiyor...
altında akp imzası vardır her yolu mübah görüyorlar algı yapıyorlar itibarsızlaştırmaya çalışıyıorlar israilin saldırısını bile siyasi malzeme yapacak kadar uyanık bu akp ordan oy devşirme peşinde bunu bile kendine pay biçerek nemalanma derdinde mağduriyet edebiyatı derdinde dolar 4,38 Allah Kahretsin sizi seçimi beklmeden istifa edin artık yeter battı ülke.
ATTIĞINIZ HER ÇAMUR,TEMELİMİZE ÇİMENTO HARCIDIR!
oy vermiyecek olsamda Akşener e boyle bir oyunun cok yanlis oldugu kanısındayım
Yazıklar olsun size zavallı koyunlar...
Her zaman ki gibi yine bel altına indirmişiz olayı aferim aferim avrupa da bizi böyle kıskanıyor zaten
ancak böyle bel altına vurmakla yetınırsınız gıdıyorsunuz
Siz birbirinize hakaretler edip şiddet uygularken, biz birbirimize İYİlikler yapıp mutluluk saçıyoruz.. Siz birilerinin kılıyken, bir birbirimizin baş tacıyız. Siz çobanınızın peşinden ayrılamazken, bir Özgürüz. Çünkü biz Türk miletiyiz. Sizin bu beyin patlatıp yaptığınız oyuna anca güler geçeriz.
Diğer Haberler
Bolu iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bolu iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bitlis iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bitlis iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bingöl iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bingöl iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Son dakika! Deniz Kuvvetleri'ne operasyon! Kritik isimler gözaltına alınıyor

Son dakika! Deniz Kuvvetleri'ne operasyon! Kritik isimler gözaltına alınıyor

Türk boksör Keser'in ölümünde korkunç şüphe!

Türk boksör Keser'in ölümünde korkunç şüphe!

Afife Tiyatro Ödülleri 22'nci kez sahiplerini buldu

Afife Tiyatro Ödülleri 22'nci kez sahiplerini buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.