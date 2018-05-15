Akşener'e çirkin saldırı! Merali Gıdıkla oyunu tepki topluyor

Play Google uygulamasında yer alan Fatih Sarı imzalı oyunun, 9 Mayıs’ta güncellendiği de görüldü. Akşener’e yapılan ahlaksız saldırıya, birçok vatandaş da tepki gösterdi.
Odatv’de yer alan habere göre, oyun, sosyal medyada, “Kirli ve hain oyunlar kurarak CUMHUR İTTİFAKI’nı bozmaya çalışan kişi ile biz ancak oynarız. Oyunumuzu indirin ve canınız sıkıldıkça oynayın”, “Küresel ve içteki hainlerin oyunlarını bozmaya hazır mısın? Bu millet 15 Temmuz gibi hain planları bozdu.Şimdi de başkanlık seçimlerinde tüm olanları bozacak. Biz onları oyun yapar oynarız. İndirin ve oynamaya başlayın” ifadeleri kullanılarak tanıtıldı.
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