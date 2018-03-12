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İzmir'de oğlunu öldüren babaya tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 18:52 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldüren ve hakkında "kasten adam öldürme" suçundan dava açılan baba tahliye edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldüren ve hakkında "kasten adam öldürme" suçundan dava açılan baba, akciğer kanseri olması ve suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle tahliye edildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nimet Tarlak ile sanık avukatları katıldı.

Akciğer kanseri olduğu için savunmasını oturarak yapan Tarlak, oğlunun kendisini sürekli öldürmekle tehdit ettiğini, olaydan önce de oğlunun kendisinden ev ve uyuşturucu almak için 350 bin lira para istediğini savunarak maddi durumu iyi olmadığı için istediği parayı veremeyeceğini söylediğini aktardı.

Oğlunun kendisine para vermesi için 3 gün süre tanıdığını belirten Tarlak, şunları kaydetti:

"Bu parayı vermemem halinde beni ve amcasını öldüreceğini söyledi. Olaydan üç gün önce de Karşıyaka'da ben, oğlum ve amcası konuşmak için bir araya geldik. Bizden yine 350 bin lira istedi. Konuşma esnasında amcasını bıçakla yaraladı. Polise gittik, şikayetçi olduk. Ben zaten 10 gün boyunca kardeşimde kaldım. Bana 'Erkeksen eve gel, seni öldüreceğim' demişti. Eve gidemiyordum. Olay günü de yine uyuşturucu kullanıp benden para istedi. Sonra da bıçakla saldırdı. Kendimi korumak isterken tabancayla ateş ettim. Aslında ben orada kendimi öldürdüm. Bu olay gerçekleştiği için çok pişmanım."

Maktül Burak Tarlak'ın eşi Özge Tarlak eşinin babasıyla sürekli tartıştığını, ev almak için babasından para istediğini, kocasının sorunlu bir kişiliğe sahip olduğunu anlattı.

Özge Tarlak, eşinin kendisine de şiddet uyguladığını ve uzaklaştırma cezası aldığını belirterek, kayınpederinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Olaydan üç gün önce maktül Burak Tarlak tarafından bıçakla yaralanan amca Abdurrahman Tarlak da yeğeninin uyuşturucu kullandığını ve taleplerini karşılayamadıkları için sürekli kendilerini ölümle tehdit ettiğini ifade etti.

Sanık Tarlak'ın eşi Vesile Tarlak, oğlunu uyuşturucudan kurtarmak için çok çaba gösterdiklerini ancak başaramadıklarını dile getirdi.

İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirip 15 yıl hapis cezasına çarptırarak hastalığının ileri aşama olmasından dolayı tahliyesini kararlaştırdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, 11 Aralık 2017 tarihinde tartıştığı oğlunu vurarak öldüren Nimet Tarlak, tutuklanmıştı. Tarlak hakkında "kasten adam öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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