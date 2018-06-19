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İzmir'deki polise saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüpheliden 3'ü savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde yasak alana park edilen araçları kaldırmak isteyen trafik polislerine saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 kişiden aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 3 şüpheli, savcılığın itirazı sonucu yeniden gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Caddesi'nde park yasağı bulunan bir restoranın önündeki araçları kaldırdığı sırada görevli iki trafik polisine saldırdıkları ve görevlerini yapmalarına engel oldukları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 restoran çalışanından 4'ü hakkında, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltı kararı verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Huzur Timleri ile Buca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi A.A. (35) ile çalışanlar, M.A. (32) ve Ç.B. (47) gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan S.U'nun (30) ise arandığı bildirildi.

Öte yandan, iş yerinde garson olarak çalışan G.S'nin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Menderes Caddesi'nde, 10 Haziran'da yasak alana park edilen araçları kaldırmak isteyen iki trafik polisine saldırdıkları iddiasıyla 5 restoran çalışanı gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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