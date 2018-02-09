Kadına şiddette korkunç tablo! Uzaklaştırma kararı uygulanmıyor

Şiddet uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan bireylerin korunması amacıyla hazırlanan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”, yaklaşık 6 yıl önce yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında; tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmama, konuta, okula ve işyerine yaklaşmama, uzaklaştırma, eşyalarına zarar vermeme, iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme gibi 10 maddeden oluşan önleyici tedbir kararı verilebiliyor. Ancak kanun uygulama sorunu, şiddeti önleyememesi, alanının genişliği gibi birçok problemi de beraberinde getirdi. Kanunun çıkmasının ardından yüzlerce kadın eşleri tarafından öldürülürken, son dönemde özellikle ünlüler arasında bu yasaya dayanılarak alınan uzaklaştırma kararları gündeme geldi. Seren Serengil’in bu kapsamda aldığı 3 günlük tazyik hapsi, yasayı yeniden kamuoyunun tartışmasına açtı.
"ERKEK ÖFKEYLE GERİ DÖNÜYOR"
Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya, kanunun artıları ile eksilerini aile mahkemesi hâkimleri ve hukukçularla konuştu. İsmini vermeyen bazı aile mahkemesi hâkimleri, ünlü isimlerin aralarındaki tartışmaları tedbir kararına başvurmaktan ziyade hukuk mahkemesinde tazminata konu etmeleri ya da suç duyurusunda bulunmaları konusunda görüş bildirdi. Hâkimlere göre; yasayı kötüye kullanarak tedbir kararları aldıranlar, tedbir kararına rağmen kişinin şiddete başvurmaktan vazgeçmemesi, kararların tebliğ edilmesindeki prosedür, erkeklerin aleyhine tedbir kararının çıkmasının ardından kadınlara büyük öfkeyle geri dönüş yaşanmasına neden oluyor. Kanun alanı daraltılıp sadece eşleri tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalanlar için uygulansa ve yaptırımları genişletilse daha caydırıcı olur. Zorlama hapis süresinin artırılması, psikolojik tedavi, adli kolluk biriminin kurulması gibi düzenlemeler yapılabilir. Hâkimler muhatabına ulaşamayan tebligatları da “Kanayan yara” olarak niteliyor.
"MAGAZİNEL YORUMDAN KAÇINILMALI"
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, en önemli sorunun uygulamada yaşandığını ifade etti. 6284 sayılı kanun yapılırken komisyonda olduğunu söyleyen Sözüer, şu görüşte:
“Düzenlemeleri etkin uygulamak için etkili tedbirler öngörüldü. Tedbiri uymayanlara yönelik zorlama hapsi getirildi. Kanundaki zorlama hapsini önerenlerden biriyim. Ama şiddete maruz kalan gerçek mağdurları korumak için getirilen zorlama hapsini şöhretli insanların ağız dalaşına uygulamak doğru değil. Bazı hâkimlerimiz, kanunları magazinel yorumlamak ve uygulamaktan kaçınmalı.”
‘"CİNAYETLER 3 KAT ARTTI"
Kanunun Türk aile yapısı dikkate alınmadan hazırlandığını idda eden Avukat Begüm Gürel de şunları söyledi: “Yasanın çıktığı yıldan bu yana, kadın cinayeti vakaları maalesef 3 kat arttı. Kadının en küçük şikâyetine karşılık erkeklerin evlerinden 1 ila 6 aylık uzaklaştırılmasını öngören yasa ile adeta öfke patlamaları yaşanmakta. Yasanın yanlış hükümlerinin ve uygulamada açıkça görülen yorum hatalarının, cinayet vakalarına neden olduğu düşüncesine dayanak oluşturmaktadır.”
"YASANIN GEREKLİ ALTYAPISI YOK"
Kadın hakları aktivisti Avukat Bahar Ünlüer Öztürk de yasanın gerekli altyapı oluşturulmadan yürürlüğe konulduğu belirterek “Koruma kararının yenilenmesi için mahkemeler önceki koruma kararının süresinin bitmesini beklemekte, koruma kararının süresi dolmamışsa yeni bir tedbir talebini reddetmektedirler. Hak ihlalleri en çok bu aralıkta meydana geliyor. Acil durumlar için aile mahkemelerine nöbet sistemi getirilmeli” dedi.
ÜNLÜLERİN ALDIRDIĞI ‘TEDBİR’ KARARLARI
Gülben Ergen’i programında ağırlayan Seda Sayan’a Instagram’da yayınladığı hikâyesinde tehditler savuran şarkıcı ve sunucu Yeşim Salkım hakkında, mahkeme 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.
Evliliklerini sonlandırdıktan sonra, Erhan Çelik’in, Gülben Ergen’e 50 metreden fazla yaklaşmaması için uyarılmasına karar verildi.
Seren Serengil, şarkıcı Hande Yener hakkında kendisine 30 metreden fazla yaklaşmaması ve sosyal medyada adını anmaması için aile mahkemesine başvurdu.
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